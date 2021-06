Rodina Španiela Alvara Moratu čelila vyhrážkam

Madrid 25. júna (TASR) - Španielsky futbalový reprezentant Alvaro Morata tvrdí, že jeho manželka a deti čelili vyhrážkam pre jeho výkony v doterajšom priebehu ME 2020. Útočník v stretnutiach skupinovej fázy nepremenil viacero šancí a v zápase so Slovenskom zahodil pokutový kop.



„Rozumiem kritike, pretože nedávam góly. Som prvý, čo to chápe a akceptuje," citovala slová 28-ročného Moratu agentúra AFP. Slovné útoky na rodinných príslušníkov sú však podľa neho už ďaleko za čiarou. „Želám si, aby sa ľudia vžili do situácie, keď je urážaná ich rodina a deti. Ľudia mi písali: ´Dúfam, že tvoje deti zomrú.´ Musel som odložiť mobil. Rozumiem kritike, ale je tu istá hranica," hnevá sa hráč Juventusu Turín.



Moratu by podľa jeho slov pred niekoľkými rokmi takáto kritika úplne zničila: „Teraz som ešte viac motivovaný. Kto si myslí opak, ten ma nepozná."



Španielsko si zabezpečilo postup do osemfinále až v záverečnom dueli skupiny so Slovenskom, ďalej ide z 2. miesta s piatimi bodmi. V boji o štvrťfinále sa stretne v pondelok v Kodani s Chorvátskom.