Sklamaní Slováci po Švédsku: Mohol to byť zlatý bod

Na snímke vľavo slovenský futbalista Lukáš Haraslín a vpravo švédsky futbalista Pierre Bengtsson počas zápasu E-skupiny na majstrovstvách Európy vo futbale Švédsko - Slovensko 18. júna 2021 v Petrohrade. Foto: TASR - Martin Baumann

Petrohrad 18. júna (TASR) - Prehra so Švédskom na EURO 2020 po góle Emila Forsberga z penalty skomplikovala šance slovenských futbalistov na postup do osemfinále. Po súboji v Petrohrade neskrývali slovenskí reprezentanti sklamanie či hnev. Pred svojím záverečným duelom v E-skupine v Španielsku unisono tvrdili, že na turnaji budú do poslednej chvíle bojovať o vytúžené osemfinále.Brankár Martin Dúbravka podržal mužstvo pri viacerých šanciach hráčov Tre kronor. Penaltová situácia a inkasovaný gól v 77. minúte ho poriadne roztrpčili. "" hodnotil po zápase brankár Newcastlu United, podľa ktorého výsledok nebol tak úplne spravodlivý: "Kapitán Marek Hamšík vydržal na ihrisku do gólu, po ktorom ho vystriedal László Bénes. Po zápase ho škrelo, že so spoluhráčmi neuhrali remízu, ktorá by im s vysokou pravdepodobnosťou zaistila vyraďovaciu fázu. "" uviedol Hamšík, ktorý však flintu do žita zďaleka nehádže: "Pri výhre 2:1 nad Poľskom dostal krídelník Sassuola Lukáš Haraslín šancu v základe, v piatok naskočil do hry v druhom polčase. "" zhodnotil Haraslín, ktorý vysvetlil aj s akými zámermi ho tréner Štefan Tarkovič posielal na ihrisko, keď vymenil Petra Pekaríka: "Rozhodnutie trénera vynechať ho zo základu absolútne rešpektoval: "