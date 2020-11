Škriniar sa už v Senci podrobil testu, prišli aj Lobotka a Hancko

Senec 9. novembra (TASR) – Milan Škriniar z Interu Miláno sa v pondelok na obed podľa plánu pripojil k slovenskej futbalovej reprezentácii v Senci. Spolu s ďalšími hráčmi Stanislavom Lobotkom, Ľubomírom Šatkom či Dávidom Hanckom absolvovali okamžite po príchode k národnému tímu koronavírusové testy. Podvečer už Škriniar absolvoval riadnu tréningovú jednotku v NTC.



Talianske médiá v nedeľu pôvodne napísali, že stopérovi Interu zabránili vycestovať miestne zdravotné úrady v rámci obmedzení v boji proti pandémii koronavírusu. Informácia, ktorá prekvapila vedenie národného tímu, sa napokon nepotvrdila.



„Ja som to nevnímal nijako, rozprával som sa s vedúcim hneď po našom zápase s Atalantou. Povedal mi, že nie je problém, všetci naši chalani odišli do svojich reprezentácií. Neviem, odkiaľ vznikla táto informácia, nevedel som nič o tom, že by som nemal ísť na zraz," povedal Škriniar na oficiálnej stránke Slovenského futbalového zväzu.



Dvadsaťpäťročný obranca sa v nedeľu pri ligovej remíze s Atalantou Bergamo vrátil do zostavy Nerazzurri po tom, ako ho z októbrového asociačného termínu aj troch kôl Serie A vyradil pozitívny test na ochorenie COVID-19:



„Trénoval som aj počas toho, keď som bol zavretý doma. Potom som začal pomaličky trénovať s mužstvom, cez víkend som odohral prvý zápas po tom, ako som sa dostal z korony. Určite mám chuť hrať a pomôcť mužstvu."



Slováci majú pred sebou zápas roka, vo finále baráže ME 2020 nastúpia vo štvrtok 12. novembra v Belfaste proti Severnému Írsku.



„Myslím si, že to bude niečo podobné ako zápas s Írmi. Bude to ostrovný, bojovný futbal, tréner nám určite priblíži súpera oveľa viac a ukáže nám jeho silné a slabé stránky," dodal Škriniar. Následne na zverencov Štefana Tarkoviča čakajú zápasy Ligy národov proti Škótsku a Česku.