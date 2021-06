ME 2020: Slováci budú hrať na olympijskom štadióne, kde sa OH nekonali

Sevilla 22. júna (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia nastúpi v stredu na menej vychytenom sevillskom štadióne. O postup do osemfinále majstrovstiev Európy bude proti domácemu Španielsku bojovať na Estadio La Cartuja, na ktorom svoje zápasy nehráva ani jeden z dvoch najväčších tamojších klubov FC Sevilla a Real Betis.



S mestom sa v zahraničí najčastejšie spája Štadión Ramona Sancheza Pizjuana, domov šesťnásobného víťaza Európskej ligy/Pohára UEFA. Aj na letisku sa síce vedľa infostánku EURO 2020 prechádza cez automatické dvere s nápisom "Welcome to Sevilla" a znakom FC Sevilla, ale metropola Andalúzie nie je len o najúspešnejšom klube druhej najprestížnejšej európskej súťaže. Betis skončil v tejto sezóne La Ligy na šiestom mieste, iba o dve priečky za slávnejším mestským rivalom, a zahrá si skupinovú fázu EL.



Štadión La Cartuja privítal finále Pohára UEFA v roku 2003, ktoré rozhodoval Slovák Ľuboš Micheľ a FC Porto v ňom zvíťazilo nad Celticom Glasgow 3:2 po predĺžení. Otvorili ho v roku 1999 a bol súčasťou neúspešných kandidatúr Sevilly na zorganizovanie olympijských hier v rokoch 2004 aj 2008, preto sa pri ňom používa tiež názov Estadio Olimpico de la Cartuja. Leží na rovnomennom ostrove na rieke Guadalquivir a so 60-tisícovou kapacitou je väčší než Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan nachádzajúci sa spomedzi trojice štadiónov najbližšie k centru. Estadio Benito Villamarin, kde pôsobí Betis, pojme po rekonštrukcii z roku 2017 len o pár stoviek viac fanúšikov.



Pre pandemickú situáciu sa však hľadisko môže zaplniť len do 30 percent. Sevilla zaskočila ako hostiteľské mesto za Bilbao na poslednú chvíľu, keďže najjužnejšia španielska provincia dokázala na rozdiel od Baskicka garantovať aspoň nejakú divácku účasť. Podľa údajov agentúry DPA spred začiatku ME má mesto približne 700.000 obyvateľov a z tohto pohľadu je tretie najmenšie dejisko. O čosi menej ľudí žije iba v Kodani a Glasgowe. Pri jazde ulicami by nepozornejší návštevník mohol prehliadnuť, že sa tu "EUROCOPA" vôbec koná. Šampionátové pútače sa na stĺpoch verejného osvetlenia striedajú s avízami na festival Pride 2021. Ten sa uskutoční v sobotu, deň pred osemfinálovým duelom, ktorým La Cartuja zavŕši svoju úlohu na turnaji. Belgicko bude hrať 27. júna s tretím tímom z A/D/E/F-skupiny a stredajšie stretnutia rozhodnú, či sa v Seville neprestaví opäť Slovensko.







vyslaný redaktor TASR ak