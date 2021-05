ME2020: Slovákov v príprave preveria Bulhari, Dúbravka chce víťazstvo

Slovenský futbalový reprezentačný brankár v drese Newcastle Martin Dúbravka. Archívne FOTO TASR/AP Foto: TASR

Prípravný zápas pred EURO 2020, Ried im Innkreis, utorok 1. júna, 18.00 h:



Slovensko – Bulharsko

Rozhodujú: Altmann – Brandner, Gutschi (všetci Rak.)

Bratislava 31. mája (TASR) – Zápasovú prípravu na EURO 2020 začnú slovenskí futbalisti v utorok 1. júna prípravným duelom s Bulharskom. "Odskočia" si naň do Riedu z asi hodinu vzdialeného Windischgarstenu, kde sa už od 24. júna pripravujú na hernom sústredení pred finálovým turnajom. Deň po zápase s Bulharmi oznámi reprezentačný tréner Štefan Tarkovič mimoriadne očakávanú záverečnú nomináciu, v ktorej bude 26 mien, z toho traja brankári a 23 hráčov do poľa.Slováci odišli do odskúšaného rakúskeho tréningového strediska na dve etapy, keďže viacerí hráči mali ešte klubové povinnosti. Od 28. mája však už boli spolu, o ďalšie dva dni sa k nimi pridali aj Dávid Hancko a Jakub Hromada, legionári z "pražských S". Hlavný kouč SR na duel s Bulharskom nebude môcť počítať s Ondrejom Dudom, ktorý pomohol 1. FC Kolín k záchrane medzi nemeckou elitou a k tímu sa má pridať neskôr. Len medzi náhradníkmi figurovali legionári z USA Ján Greguš, Albert Rusnák ml. a Boris Sekulič, či Martin Valjent z Mallorcy, s ktorou si vybojoval postup do La Ligy. Viacerých hráčov po sezóne limitujú zdravotné problémy, patria k nim dlhoročné opory Marek Hamšík a Juraj Kucka či legionári z Česka Ivan Schranz a Martin Koscelník.Druhý prípravný zápas a zároveň generálku na šampionát absolvujú Slováci v nedeľu 6. júna, keď budú na štadióne Ernsta Happela vo Viedni čeliť domácemu výberu. Tréner Tarkovič si na zraze pochvaľoval, že bude mať dostatok času a priestoru pracovať s hráčmi pred dôležitým duelom s Bulharmi.povedal 48-ročný kouč SR.Pre celý realizačný tím SR bude v príprave najdôležitejší zber informácií o hráčoch, ktorý v konečnom dôsledku rozhodne o zložení mužstva na ME.povedal Tarkovič. Ten už v polovici mája po zverejnení predbežnej nominácie priznal, že má už istú predstavu, koho by mohol vziať na ME, kde sa Slováci v základnej E-skupine stretnú postupne s Poliakmi a Švédmi v Petrohrade a so Španielmi v Seville:V podobnom duchu sa pred Bulharskom vyjadril pred médiami aj asistent trénera Samuel Slovák:Brankár Newcastleu United Martin Dúbravka má pred Bulharskom jasnú víziu:Slováci sa s týmto súperom stretli doteraz v siedmich vzájomných stretnutiach s bilanciou 4 víťazstvá, 1 remíza a 2 prehry (skóre 10:5). Najvyššie víťazstvo dosiahli Slováci v prvom vzájomnom stretnutí v medzivojnovom období v júli 1940. Tím trénera Hanáka zvíťazil v Sofii 4:1 po góloch Bolčeka, Luknára, Főldeša a Vysockého. Bulhari po úspechu na MS 1994 v USA odohrali o dva roky neskôr prípravný zápas so Slovenskom v Trnave, výsledkom bola bezgólová remíza. Zaujímavosťou je skutočnosť, že ani v jednom zo siedmich duelov sa nehralo o kvalifikačné body. Šesť prípravných stretnutí dopĺňa jeden zápas v rámci medzinárodného turnaja v čilskom Valparaise, kde sa vo februári 2000 tešili Bulhari z výhry 1:0 nad výberom trénera Jozefa Adamca.Predchádzajúci vzájomný zápas odohrali tímy Slovenska a Bulharska pred viac ako štrnástimi rokmi v Žiline, v premiére Jána Kociana na pozícii hlavného trénera slovenskej reprezentácie zvíťazili Slováci 3:1 po góloch terajšieho asistenta Mareka Mintála, Mareka Saparu a Miroslava Karhana z pokutového kopu. Na lavičke hostí koučoval Bulharov legendárny Christo Stojčkov.Bulharsko si vybojovalo v kvalifikácii EURO 2020 postup do baráže, v semifinále play off však podľahli zverenci vtedajšieho trénera Georgia Dermendžieva v domácom stretnutí Maďarsku 1:3. Novým trénerom Bulharska sa stal Jasen Petrov, pevnou súčasťou bulharskej futbalovej reprezentácie je aj obranca bratislavského Slovana, 32-ročný Vasil Božikov. Zápas na štadióne v Ried im Innkreis by mohol priniesť jubilejný stý reprezentačný štart Petra Pekaríka.Hrať sa bude na štadióne druholigového Riedu, výkop je stanovený na 18.00 h. Mužstvá na trávnik Josko Areny privedú rakúski rozhodcovia, ako hlavný Walter Altmann, ktorému na čiarach budú asistovať Roland Brandner a Markus Gutschi. Duel bude v priamom prenose vysielať RTVS.