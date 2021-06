Sommer sa po narodení dcéry vrátil do švajčiarskeho tímu

Bern 18. júna (TASR) - Švajčiarsky futbalový brankár Yann Sommer sa opäť pripojil k tímu na ME po tom, ako sa mu narodila dcéra. Prírastok do rodiny oznámil prostredníctvom sociálnych sietí.



Sommer odletel domov do Kolína nad Rýnom po stredajšej prehre s Talianskom 0:3. Švajčiari uzavrú účinkovanie v A-skupine nedeľným duelom v Baku proti Turecku. Ak chcú pomýšľať na postup do osemfinále, musia zvíťaziť. Informovala o tom agentúra AFP.