Španielov čaká v semifinále Taliansko

Na archívnej snímke švajčiarski hráči reagujú pred zápasom štvrťfinále Švajčiarsko - Španielsko na EURO 2020 vo futbale v Petrohrade 2. júla 2021. Foto: TASR/AP

Petrohrad 3. júla (TASR) - Švajčiarskym futbalistom sa nepodarilo na kontinentálnom šampionáte vyradiť dvoch európskych gigantov po sebe. V osemfinále EURO 2020 prešli cez úradujúcich majstrov sveta Francúzov po rozstrele zo značky pokutového kopu, no rovnakým spôsobom nedokázali prejsť cez Španielov.V riadnom hracom čase i po predĺžení sa duel skončil 1:1. Španieli mali počas úvodných 90 minút optickú prevahu a loptu na svojich kopačkách, no veľa príležitostí si nevytvorili. Aj jediný gól dosiahli zásluhou nešťastného teču švajčiarskeho obrancu Denisa Zakariu po strele Jordiho Albu. Po hodine hry navyše urobili chybu španielski stopéri a Xherdan Shaqiri vyrovnal. Hráči z Pyrenejského polostrova začali výrazne tlačiť na súpera až v predĺžení po vylúčení švajčiarskeho stredopoliara Rema Freulera v 77. minúte, no rozstrelu nezabránili." zhodnotil vystúpenie svojho tímu tréner Švajčiarov Vladimir Petkovič.Hráči s helvétskym krížom na hrudi v osemfinále proti Francúzom suverénne premenili päť pokusov z bieleho bodu, no v piatok zaváhali až trikrát. Dva pokusy im zlikvidoval brankár Unai Simon, tretí potom mieril nad bránu. Tréner Luis Enrique prezradil, že z jedenástkovej lotérie nemal vôbec obavy. "" vyzdvihol Simona kouč Španielov.Luisa Enriqueho nerozhodilo, ani keď hneď v prvej sérii zaváhal Sergio Busquets a natiahol šnúru neúspešných jedenástok španielskeho mužstva na šesť. Neskôr navyše zaváhal aj Rodri, ktorý striedal v závere predĺženia výlučne preto, aby nastúpil v rozstrele. "," vydýchol si 51-ročný tréner.Španielov čaká v semifinále tradičný juhoeurópsky rival z Talianska. Duel je na programe v utorok v londýnskom Wembley o 21.00 SELČ.