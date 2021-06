Španielsku reprezentáciu zaočkujú v piatok

Madrid 10. júna (TASR) - Španielsku futbalovú reprezentáciu napokon zaočkujú proti koronavírusu v piatok. Národný zväz potvrdil, že vakcináciu zabezpečí ráno od desiatej hodiny armáda.



V španielskom výbere sa krátko pred EURO 2020 vyskytli dva prípady pozitívnych testov - u kapitána Sergia Busquetsa a obrancu Diega Llorenteho. Tréner Luis Enrique žiadal urýchlene situáciu vyriešiť a vo štvrtok popoludní dostal súhlas príslušných úradov. V tejto chvíli nie je známe, koľko hráčov bude zaočkovaných, pretože niektorí vakcínu dostali už v rámci ich klubov.



Llorente mal v utorok pozitívny výsledok testu, kontrolné PCR vyšetrenie však infekciu nepotvrdilo a ďalší test mal negatívny. Podľa Španielskej kráľovskej futbalovej federácie (RFEF) išlo v utorok o falošnú pozitivitu. Llorente sa podrobí ďalšiemu testu v piatok. Ak bude mať negatívny výsledok, môže sa pripojiť k tímu ešte pred štartom šampionátu. Ešte pred ním mal pozitívny test Sergio Busquets, zvyšok tímu mal negatívne výsledky. Busquets musel ísť do desaťdňovej karantény a určite vynechá úvodný duel na ME so Švédskom.



"Počkáme na neho. Dobrá správa je, že má na svojej strane čas. Busquets bude v tíme, o tom niet pochýb. Je v poriadku, nemá symptómy, takže môže trénovať a udržiavať sa vo forme," uviedol tréner Luis Enrique.



Španieli sa na ME predstavia v "slovenskej" E-skupine, úvodný duel ich čaká v pondelok 14. júna proti Švédsku, svoje vystúpenie v skupinovej fáze uzavrú 23. júla v Seville zápasom so Slovenskom.



Enrique po dvoch pozitívnych výsledkoch nominoval druhý, 17-členný záložný káder. Títo hráči sa pripravujú mimo pôvodne nominovaných futbalistov a do hry by zasiahli v prípade ďalšie rozšírenia koronavírusu v tíme.