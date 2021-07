Spinazzola má roztrhnutú achilovku, čaká ho dlhšia pauza

Rím 2. júla (TASR) - Taliansky futbalový obranca Leonardo Spinazzola si v piatkovom štvrťfinálovom zápase EURO 2020 proti Belgicku (2:1) vážne poranil Achillovu šľachu a na šampionáte predčasne dohral. Podľa talianskych médií ho čaká niekoľkomesačná pauza.



Dvadsaťosemročný Spinazzola sa zranil v 77. minúte pri šprinte za loptou, trávnik opustil v bolestiach na nosidlách. Na ľavom kraji obrannej formácie ho nahradil Emerson Palmieri. Podľa Sky Sports má roztrhnutú achilovku. "Je nám ľúto, čo sa stalo 'Spinovi'. Toto zranenie si nezaslúžil. Hral výnimočne dobre. Bol jeden z najlepších hráčov na šampionáte," povedal tréner "squadry azzurra" Roberto Mancini.



Taliani, ktorí sa snažia vybojovať prvý titul majstra Európy od roku 1968, si budú musieť v utorkovom semifinále proti Španielsku poradiť bez rýchlonohého obrancu AS Rím. "Urobíme všetko pre to, aby sme sa dostali do finále, budeme bojovať za Leonarda," uviedol podľa agentúry AFP autor druhého gólu Talianska Lorenzo Insigne.