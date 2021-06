Tarkoviča potešila reakcia na gól súpera: Zápas splnil čo mal

Ried 1. júna (TASR) - Zápas s Bulharskom v Riede (1:1) splnil to, čo mal, zhodnotil utorňajší výsledok slovenskej futbalovej reprezentácie SR Štefan Tarkovič. Po nervóznom úvode a inkasovanom góle Slováci prebrali opraty zápasu, ktorý slúžil najmä na zisk informácií, aj na základe ktorých padne v stredu definitíva o nominácii na EURO 2020.



"Úvod nebol z našej strany optimálny. Nielen Denis Vavro, ale aj ďalší hráči boli nervózni. V takejto zostave nastúpiť nie je jednoduché. Pripravovali sme sa ale na to. Po úvode to bolo prospešné, hráči dokázali, že majú výkonnosť. Bulharsko predstavuje kvalitu, ktorá v Európe nie je nezanedbateľná. Bola to dobrá previerka," hodnotil duel na tlačovej konferencii hlavný tréner SR.



Slováci inkasovali už v deviatej minúte po individuálnej chybe obrancu Vavra. V 27. minúte prvým gólom v najcennejšom drese stanovil výsledok László Bénes. "K prvej situácii sa nebudem veľmi vyjadrovať, chyby patria k futbalu aj k životu. Po individuálnej chybe sme inkasovali, pozitívna ale bola reakcia mužstva na tento gól. Ako sme sa dostali do zápasu, ako sme začali preberať iniciatívu. Mali sme tam dobré fázy a vyvrcholilo to akciou, po ktorej sa Laci Bénes presadil a veľmi dobre zakončil," dodal Tarkovič, ktorého mrzelo zranenie útočníka Davida Strelca. "Mňa osobne veľmi mrzí zranenie Davida Strelca. Futbal je kontaktný šport a prináša aj takéto chvíle. David zrejme prišiel o nomináciu, ešte uvidíme o pár chvíľ. Ešte nemám relevantné informácie od lekárov, ide asi o zadný stehenný sval."



O pozvánku na EURO si dobrým výkonom "zažiadal" stredopoliar Bénes, ktorý hýril aktivitou. Jeho umiestnená strela po prihrávke od Vladimíra Weissa ml. napokon znamenala remízu. "Som rád, že som dostal od trénera šancu. Chcel som odohrať dobrý zápas, aby som bol v nominácii na EURO. Snažil som sa hrať ofenzívne, dal som gól, dúfam, že mi to pomôže do konečného výberu."