Tréner Dánska verí v štart Kjaera vo štvrťfinále proti Česku

Kodaň 28. júna (TASR) - Dánska futbalová reprezentácia žije v očakávaní zlepšenia zdravotného stavu svojho kapitána Simona Kjaera.



Tridsaťdvaročný stopér milánskeho AC nedohral pre zranenie stehenného svalu osemfinálový duel EURO 2020 proti Walesu (4:0), vo štvrťfinále proti Česku by však mohol byť k dispozícii. Informovala o tom agentúra dpa.



Dánsky kouč dúfa, že Kjaer bude pripravený v sobotu v Baku zasiahnuť do hry. „Podstupuje intenzívnu liečbu. Lekári robia všetko pre to, aby mohol hrať. Všetci veríme, že bude v poriadku," povedal Kasper Hjulmand.