UEFA odškodní Bilbao za vyčlenenie z hostiteľských miest

Bilbao 11. júna (TASR) - Európska futbalová únia odškodní Bilbao za zrušené zápasy majstrovstiev Európy. Baskické mesto prišlo o právo hostiť tri duely E-skupiny, ktorej súčasťou je aj Slovensko, a jeden osemfinálový súboj po tom, ako úrady nepovolili účasť divákov na štadióne.



Podľa agentúry DPA dostane Bilbao odškodné 1,3 milióna eur a v budúcnosti privíta finále Európskej ligy a ženskej Ligy majstrov. Termín zatiaľ nie je známy, podľa predstaviteľov mesta prichádzajú do úvahy roky 2024 alebo 2025. Finančná náhrada má pokryť náklady na prípravu spojenú so šampionátom.



Zápasy v Bilbau presunuli do Sevilly, v ktorej tak Slováci v stredu 23. júna uzavrú svoje účinkovanie v skupinovej fáze proti domácim Španielom.



Okrem Bilbaa prišiel o EURO aj Dublin, keď ani írska metropola nedokázala garantovať divácku účasť a napokon sa vzdala hostiteľských práv. Tamojšie zápasy presunuli do Petrohradu.