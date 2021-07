V Bruseli vypukli po štvrťfinálovej prehre Belgicka výtržnosti

Brusel 3. júla (TASR) - Po prehre belgickej futbalovej reprezentácie vo štvrťfinále ME 2020 s Talianskom (1:2) vypukli v Bruseli nepokoje. Na viacerých miestach v belgickej metropole prišlo k potýčkam medzi strážcami poriadku a fanúšikmi.



Polícia musela rozohnať dav pred bruselskou burzou, keď prišlo k napadnutiu fanúšika s talianskou vlajkou. Použila pritom vodné delá a slzný plyn. Na Rue Neuve sa medzitým výtržníci pustili do demolácie obchodu odevnej firmy. Zostala po nich rozbitá vitrína, informoval The Brussels Times.