Vo finále baráže ME 2020 okrem Belfastu všade bez divákov

Finále baráže o účasť na EURO 2020:



A-divízia



20.45 Maďarsko - Island v Budapešti rozhoduje: Björn Kuipers (Hol.)



B-divízia



20.45 Severné Írsko - SLOVENSKO v Belfaste rozhoduje: Felix Brych (Nem.)



C-divízia



20.45 Srbsko - Škótsko v Belehrade rozhoduje: Antonio Mateu Lahoz (Šp.)



D-divízia



18.00 Gruzínsko - Severné Macedónsko v Tbilisi rozhoduje: Anthony Taylor (Ang.)

Bratislava 11. novembra (TASR) - Okrem futbalistov Slovenska, ktorí sa predstavia na pôde Severného Írska, bude vo štvrtok vo finále baráže bojovať o účasť na budúcoročnom kontinentálnom šampionáte aj ďalších šesť krajín. V Budapešti čaká na domáce Maďarsko konfrontácia s Islandom, v Belehrade sa o postup pobijú Srbi so Škótmi a v Tbilisi na Gruzínsko, vedené slovenským trénerom Vladimírom Weissom, čaká Severné Macedónsko.Srbi sa nebudú môcť spoľahnúť na svojich horkokrvných fanúšikov, zápas na štadióne Rajka Mitiča sa bude hrať bez divákov. Okrem toho musí tréner Ljubiša Tumbakovič riešiť aj otázniky v zostave. Chýbať mu bude hráč Sassuola Filip Duričič, ktorého pozitívne testovali na koronavírus. Otázny je aj štart Aleksandara Kolarova z Interu Miláno. Srbom sa v uplynulom období výsledkovo nedarilo. V semifinále baráže síce zdolali Nórsko na jeho pôde 2:1, ale v B-divízii Ligy národov odohrali v 3. skupine štyri zápasy bez jediného víťazstva. V konkurencii Maďarska, Ruska a Turecka uhrali iba dve remízy. Aj preto sa v Srbsku špekuluje o tom, že prípadný neúspech vo finále baráže bude stáť Tumbakoviča miesto. "" citoval trénera Srbov portál danas.rs.Srbi doma naposledy podľahli v LN Maďarsku 0:1 a zverenci Marca Rossiho chcú uspieť aj vo finále baráže. V semifinále vyhrali v Bulharsku 3:1 po góloch Williho Orbána, Nemanju Nikolicsa a stredopoliara Dunajskej Stredy Zsolta Kalmára. Aj Maďari však musia hrať pred prázdnymi tribúnami, prezident Maďarského futbalového zväzu Sándor Csányi neskrýval sklamanie: "Na neúčasť divákov si posťažoval aj stredopoliar Roland Sallai, pre ktorého to bude podľa vlastných slov najdôležitejší zápas v kariére. "" citoval portál nemzetisport.hu.Diváci nebudú ani na štadióne v Tbilisi, takže jedine severoírsky Windsor Park, kde sa predstavia Slováci, môže prijať niekoľko divákov. Podľa portálu belfasttelegraph.co.uk pustia do hľadiska 1060 fanúšikov. Gruzínci chcú potvrdiť postup na EURO a portál sportall.ge pred zápasom vytvoril anketu, kde si čitatelia zvolili najlepšiu jedenástku v histórii samostatnosti Gruzínska aj s trénerom. Weiss v súboji o najlepšieho trénera zdolal Alexandra Chivadzeho. Jeho zverenci v semifinálovom barážovom súboji zdolali Bielorusko 1:0, Severní Macedónci zasa triumfovali 2:1 nad Kosovom.Tréner hostí Igor Angelovski sa bude spoliehať najmä na Gorana Pandeva. Tridsaťsedemročný útočník FC Janov pre portál sportski.mk uviedol, že ak jeho tím nepostúpi, ukončí reprezentačnú kariéru. "a," povedal skúsený zakončovateľ.