ME2020: Weissovo Gruzínsko neuspelo vo finále baráže

Finále baráže ME 2020:



D-divízia:



Tbilisi



Gruzínsko - Severné Macedónsko 0:1 (0:0)

Gól: 56. Pandev. Rozhodoval: Taylor (Angl.)

Bratislava 12. novembra (TASR) - Futbalisti Gruzínska pod vedením slovenského trénera Vladimíra Weissa nepostúpili na budúcoročné majstrovstvá Európy. Vo štvrtkovom domácom finále baráže prehrali v Tbilisi so Severným Macedónskom 0:1 a historicky premiérovú účasť na záverečnom turnaji ME či MS v ére samostatnosti si vybojoval ich súper.Severné Macedónsko sa stalo víťazom D-divízie play off, v semifinále doma vyradilo Kosovo 2:1. Gruzínsko zdolalo tiež na vlastnej pôde Bielorusko 1:0, no tentoraz nedokázalo v domácom prostredí skórovať. O jediný gól sa postaral veterán Goran Pandev, ktorý si v 56. minúte po kombinačnej akcii prebral prihrávku v šestnástke a prekonal gruzínskeho brankára Giorgiho Loriu. Severné Macedónsko sa v C-skupine ME 2020 predstaví v spoločnosti Holandska, Ukrajiny a Rakúska.