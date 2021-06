ME 2020: Zdravý Hamšík už zaostruje na Poľsko: Iba to máme v hlavách

Petrohrad 11. júna (TASR) - Mysle slovenských futbalistov sa štyri dni pred vstupom do EURO 2020 už naplno sústredia na prvý zápas proti Poľsku (pondelok 14. júna). Od piatka sa začala do detailov ladiť príprava na dôležitý vstup do turnaja proti štvrťfinalistovi uplynulého šampionátu, uviedol na mediálnom termíne v petrohradskom tréningovom center kapitán Slovákov Marek Hamšík.



Tridsaťtriročný stredopoliar, na ktorého sa bude reprezentačný tréner Štefan Tarkovič mimoriadne spoliehať, má z prvých dní v Rusku výborné dojmy. "Všetko ide ako má. Pekné tréningové centrum, pekné ihrisko, pekný hotel. Sme radi, že sme na takomto veľkom turnaji a zatiaľ si to užívame," povedal špílmacher SR. Pre fanúšikov "repre" potvrdil dobrú správu, že zranenie lýtka sa výrazne zlepšuje a proti Poliakom by mal byť k dispozícii: "Vyzerá to tak, že problémy sú už za mnou, odtrénoval som dva plné tréningy. Ak to takto bude aj ďalej pokračovať, určite budem k dispozícii. Teším sa. Ja osobne som toľko ako tím neodtrénoval, takže toho ešte nemám plné zuby." Celý slovenský tím sa v ruskom dejisku striktne pohybuje v "bubline" a opora mužstva si želá, aby sa mu vyhli koronavírusové problémy, aké trápia ďalších súperov SR v E-skupine zo Švédska a Španielska: "Zaklopem si, dúfam, že nám sa to vyhne. Aby sme neboli pozitívni na covid. Patrí k tomu, snažíme sa byť v bubline a dodržiavať všetky opatrenia. Hádam to bude dobré."



Čas výkopu do úvodného duelu sa neúprosne kráti, priestor tak už dostala konkrétna príprava na súpera. "Taktické veci sa bez debaty musia doladiť. Od dnes začíname prípravu na prvého súpera, iba toho máme v hlave. Prvý zápas bude naozaj veľmi dôležitý, musíme sa dobre pripraviť. Hlavne aby sa nám vyhýbali zranenia, aby sme boli všetci trénerovi k dispozícii," skonštatoval Hamšík, ktorý má už prestupom do tureckého Trabzonsporu vyriešenú aj klubovú budúcnosť po šampionáte. Môže sa tak dokonale sústrediť na ME: "Bolo to veľmi rýchle, Trabzonspor prejavil veľký záujem, išli si doslova po mňa a tréner mal o mňa obrovský záujem. Už sa tak môžem naplno sústrediť na reprezentáciu, na výkony a na výsledky Slovenska na EURO. Tešíme sa, že to už vypukne, budeme už od dnes pozerať aj ďalšie zápasy na turnaji."



Ambície Slovenska, ktoré sa na EURO 2016 vo Francúzsku kvalifikovalo ako debutant v ére samostatnosti do osemfinále, sú opäť postupové: "Sme v podobnej situácia ako na predchádzajúcich šampionátoch, nie sme favoritmi. Ale futbal je nevyspytateľný a myslím si, že Slovensko má na to silu, aby postúpilo zo skupiny. Musíme ale podať také výkony, aby sme si to zaslúžili. Bez toho to nepôjde, určite to bude veľmi náročné."



Hamšík zaznamenal reprezentačný debut práve proti Poľsku vo februári 2007, no veľa si už z neho nepamätá. Aktuálny výber tímu portugalského kouča Paula Sousu považuje za favorita: "Vidím ich ako silného súpera s veľmi silnými hráčmi. Lewandowski je určite najnebezpečnejší. Myslím, že celkovo sú tím, ktorý uvažuje o postupe a proti nám budú favoriti. Pri debute som odohral pár minút, veľa si nepamätám. Dlhšie sme sa s nimi nestretli, ale majú dobré výsledky a vždy sa vedeli kvalifikovať," zamyslel sa líder tímu, ktorý si v Neapole zahral aj s Piotrom Zieliňskim: "Pre mňa je Zieliňski najtalentovanejší hráč, s ktorým som kedy hral."



vyslaný redaktor TASR Jozef Ambrozek