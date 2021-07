Anglicko si užíva postup do finále, dánsku púť ukončila penalta

Londýn 8. júla (TASR) – Anglická futbalová reprezentácia ukončila 55-ročné čakanie na finále na vrcholných turnajoch MS alebo ME. Po stredajšom víťazstve v semifinále EURO 2020 v londýnskom Wembley nad Dánskom 2:1 po predĺžení však rezonovala aj sporná jedenástka, ktorou o triumfe rozhodol domáci kapitán Harry Kane. Dáni sa prebojovali do svojho prvého semifinále od zisku titulu v roku 1992, ale ich oduševnená púť šampionátom sa skončila sklamaním.



Angličania inkasovali prvý gól po 691 minútach čistého konta, keď v 30. minúte otvoril skóre Mikkel Damsgaard priamym kopom á la Cristiano Ronaldo, na ktorý si brankár Jordan Pickford siahol len končekmi prstov. Prvýkrát na podujatí prehrávali, trvalo to však len deväť minút. Kane vysunul Bukaya Saku, ten hľadal pred bránkou Raheema Sterlinga a v snahe zabrániť mu v zakončení do odkrytej siete si vlastný gól dal dánsky kapitán Simon Kjaer. Dvojica Sterling a Kane bola v hlavných úlohách aj v rozhodujúcom okamihu zápasu. Prvý menovaný vybojoval jedenástku, brankár Kasper Schmeichel ju síce vyrazil, no len naspäť ku Kaneovi a ten z dorážky poslal favorita do vedenia. S desiatimi gólmi je spoločne s Garym Linekerom najlepší strelec Anglicka v histórii záverečných turnajov MS a ME.



„Je to neuveriteľné. To bol ale zápas, Dánsko si zaslúži uznanie. Museli sme si siahnuť na dno síl, ale zabrali sme, keď to bolo podstatné. Zatiaľ hráme skvelý turnaj a máme pred sebou ešte jeden duel doma. Nemôžem sa dočkať," vyhlásil Kane.



Na penaltový verdikt však mali oba tábory odlišné názory. Sterling spadol v šestnástke po zákroku Joakima Maehleho a pod tlakom Mathiasa Jensena. Hlavný rozhodca Danny Makkelie z Holandska krátko konzultoval situáciu s VAR iba cez vysielačku, nie na obrazovke.



„Vbehol som do pokutového územia, on vystrčil pravú nohu a zasiahol moju nohu, takže to bola jasná jedenástka," povedal Sterling, s čím po stretnutí nesúhlasil dánsky tréner Kasper Hjulmand.



„Nemala to byť penalta a momentálne ma to hnevá. Jedna vec je prehrať, ale druhá vec je prehrať takýmto spôsobom. Títo chlapci strašne bojovali, preto je to trpké. Musíme to stráviť, kým dokážeme opísať naše pocity. Je smutné, že sme na turnaji skončili takto."



Dáni sa v úvodnom vystúpení na podujatí (0:1 s Fínskom) obávali o život spoluhráča Christiana Eriksena, ktorého museli po srdcovom kolapse oživovať priamo na ihrisku. Táto skúsenosť ich však zomkla a vďaka triumfom nad Ruskom (4:1), Walesom (4:0) aj Českom (2:1) postúpili až medzi elitné kvarteto.



„Po semifinálovej prehre sme veľmi sklamaní, no na druhej strane neviem opísať slovami, ako nesmierne obdivujem tento realizačný tím. Dvaja jeho členovia zachránili život jednému z našich najlepších hráčov. Bojovali sme ako blázni. Predvádzali sme dobrý futbal, som vďačný celému Dánsku, celému národu. Takúto podporu sme potrebovali po tom, čo sa stalo s Christianom," citovala Hjulmanda agentúra AFP.



Jeho zverenci mali po góle na 1:2 ešte približne pätnásť minút na vyrovnanie, ale po vyčerpávajúcom šampionáte im už nezvýšili sily.



„Hneď po jedenástke som stiahol obrancu a poslal som na trávnik útočníka. Bolo to naše šieste striedanie a už o minútu sa zranil Mathias Jensen. Museli sme dohrávať v desiatich, je to neskutočné. Iba jedno striedanie nebolo vynútené, všetky ostatné boli z dôvodu únavy."



Práve 20-ročný stredopoliar Damsgaard, autor výstavného priameho kopu, nahradil v prvom zápase Eriksena. „Neprešli sme až do finále, no isté je, že budeme bojovať aj nabudúce. Naša budúcnosť je plná nádeje a viery. Títo chlapci sú úžasní a celý národ im naďalej môže preukazovať rešpekt, ktorý si zaslúžia. Tvoria skvelý kolektív a odviedli fantastickú prácu," dodal Hjulmand.



Na nedeľňajší súboj o titul proti Taliansku (21.00 SELČ) sa môže tešiť jeho náprotivok Gareth Southgate, ktorý doviedol Angličanov do prvého finále ME v histórii. Vo Wembley budú mať domáci opäť výdatnú podporu publika. Angličania po tomto semifinále prežívali opačné emócie ako pred tromi rokmi, keď na MS v Rusku prehrali s Chorvátskom 1:2 po predĺžení.



„Najviac ma teší, že sme fanúšikom a celej krajine dopriali nádherný večer a náš príbeh pokračuje ďalšie štyri dni. Užívame si postup do finále, no čaká na nás ešte jedna obrovská prekážka. Uvedomujeme si náročnosť tejto úlohy. Taliansko má vynikajúci tím s dvoma bojovníkmi v srdci obrany (Giorgio Chiellini a Leonardo Bonucci, pozn.), ktorí zažili už všetko. Táto chvíľa je však skvelá, vychutnáme si ju a začneme myslieť na finále," povedal Southgate.