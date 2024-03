Baumgartner po rekordnom góle do siete Slovákov: Senzačné

Bratislava 23. marca (TASR) - Rakúsky futbalista Christoph Baumgartner sa v sobotu na bratislavskom NFŠ dostal na čelo rekordných tabuliek. Skóre v prípravnom dueli so Slovenskom otvoril už v šiestej sekunde a podľa DPA dosiahol najrýchlejší gól v medzištátnom zápase v histórii. Prekonal zápis Lukasa Podolského, ktorý v roku 2013 skóroval proti Ekvádoru v siedmej sekunde.



"Samozrejme, je to skvelé. Som veľmi šťastný, že som takto trafil loptu a je senzačné, že to navyše vyzerá na svetový rekord. Najviac ma však teší, že som mohol pomôcť tímu," uviedol po zápase 24-ročný stredopoliar RB Lipsko. Jeho tím v Bratislave vyhral 2:0 a v šiestom vzájomnom zápase so Slovenskom tak naklonili Rakúšania bilanciu na svoju stranu - bolo to ich druhé víťazstvo popri troch remízach a jednej prehre.