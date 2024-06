Belgičanom sa zranil futbalista Meunier

Brusel 9. júna (TASR) - Belgický futbalista Thomas Meunier neodcestuje so svojimi reprezentačnými spoluhráčmi na ME do Nemecka. Tridsaťdvaročný pravý obranca utrpel zranenie zadného stehenného svalu a je otázne, či bude môcť na šampionáte štartovať. Belgičania budú súperom Slovenska v základnej E-skupine, ich vzájomný duel je na programe v pondelok 17. júna.



Meunier predčasne striedal v sobotňajšom prípravnom zápase proti Luxembursku (3:0) a v najbližších dňoch ho čakajú zdravotné testy, ktoré potvrdia vážnosť zranenia. "Bol veľmi sklamaný a my samozrejme tiež. Ešte nevieme, aké je to zlé, ale nevyzerá to dobre. Toto naozaj bolí, pretože Thomas bol v posledných dňoch veľmi pozitívne naladený a tiež veľmi profesionálny. Dúfame v to najlepšie, ale v skutočnosti to nevyzerá dobre," uviedol tréner národného tímu Domenico Tedesco.



V belgickej nominácii zároveň figurujú zranení obrancovia Arthur Theate a Jan Vertonghen. Tedesco dodal, že je odhodlaný ponechať ich v zostave, aj keď nebudú pripravení hrať v prvých zápasoch. Informácie priniesla agentúra Reuters.