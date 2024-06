Brankárskou jednotkou Belgicka bude Casteels

Brusel 7. júna (TASR) - Tréner belgickej futbalovej reprezentácie Domenico Tedesco v piatok oznámil, že brankárskou jednotkou na ME bude Koen Casteels.



Hlavný kouč uviedol, že pri jeho verdikte rozhodli len drobnosti. Tridsaťjedenročnému brankárovi Wolfsburgu budú kryť chrbát Matz Sels a Thomas Kaminski. "Bude hrať v príprave proti Luxembursku a aj na ME," uviedol Tedesco.



V jeho nominácii nefiguruje dlhoročný brankár reprezentácie Thibaut Courtois. Ten sa po ťažkom zranení kolena vrátil do kádra Realu Madrid a pomohol mu k zisku ďalšej trofeje v Lige majstrov. Tridsaťdvaročný brankár však má s Tedescom napäté vzťahy od júna 2023 po tom, čo počas neúčasti zraneného Kevina de Bruynea nosil namiesto neho kapitánsku pásku útočník Romelu Lukaku.



Belgičania budú 17. júna prví súperi Slovenska na ME, v základnej E-skupine sa stretnú aj s Rumunskom a Ukrajinou. Informovala agentúra dpa.