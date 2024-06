Dáni musia zaplatiť pokutu 10.000 eur za vulgárny transparent

Kodaň 24. júna (TASR) - Dánsky futbalový zväz (DBU) musí zaplatiť pokutu 10.000 eur za vulgárny transparent, ktorý vyvesili jeho fanúšikovia počas štvrtkového zápasu ME s Anglickom (1:1). V pondelok o tom informovala Európska futbalová únia (UEFA).



Podľa UEFA odkaz na transparente nebol vhodný na športové podujatie. Riaditeľ DBU Erik Brögger Rasmussen uviedol, že zväz za incident zaplatí, no ak sa mu podarí identifikovať osoby, ktoré transparent priniesli, pokutu dá preplatiť im. "Taktiež dúfame, že tí, ktorí uvažujú o tom, že si na štadión zoberú transparent s týmto druhom jazyka, si to dvakrát premyslia," citovala Rasmussena agentúra DPA.