Foden odcestoval z Nemecka pre rodinnú záležitosť

Düsseldorf 26. júna (TASR) - Anglický futbalista Phil Foden musel nečakane odcestovať z prebiehajúcich ME v Nemecku do Veľkej Británie. Podľa agentúry AP odvolávajúcej sa na Anglickú futbalovú asociáciu (FA) je za tým "naliehavá rodinná záležitosť".



Fodenov odchod by mal byť len dočasný, na zatiaľ nebolo jasné, či sa stihne vrátiť do nedeľného osemfinálového zápasu (18.00 h). V ňom sa Angličania, ktorí postúpili z prvého miesta v C-skupine, stretnú s tretím tímom "déčka" (Holandsko) alebo "éčka". Ich súperom tak môže byť aj Slovensko.