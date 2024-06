Koeman ráta so zraneným de Jongom, aj keď vynechá prvé dva zápasy

Amsterdam 9. júna (TASR) - Tréner holandskej futbalovej reprezentácie Ronald Koeman trvá na nominácii zraneného Frenkieho de Jonga na ME v Nemecku. S 27-ročným stredopoliarom Barcelony počíta aj v prípade, že sa nestihne zotaviť do úvodného zápasu proti Poľsku.



"V tíme zostane, aj keď nebude k dispozícii na prvé dva zápasy. Ak vynechá celú skupinovú fázu, možno to budem musieť prehodnotiť, ale neočakávam, že sa to stane," vyhlásil Koeman. De Jong sa naďalej zotavuje po zranení členka, ktoré utrpel v aprílovom El Clasicu proti Realu Madrid (2:3). S národným tímom už absolvoval víkendové tréningy, no v pondelkovom prípravnom dueli s Islandom nenastúpi. "Ide to dobre. Dúfam, že už budem k dispozícii proti Poľsku. Musíme však počkať a uvidíme, ako bude členok reagovať na väčšie zaťaženie," citovala de Jonga agentúra DPA.



Úvodné stretnutie v skupine s Poľskom je na programe v nedeľu 15. júna, Holanďanov čakajú v "déčku" aj Francúzi a Rakúšania.