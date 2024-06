Mbappe by mal byť Francúzom k dispozícii v dueli proti Holandsku

Lipsko 20. júna (TASR) - Kapitán francúzskej futbalovej reprezentácie Kylian Mbappe by mal byť k dispozícii na druhý zápas v D-skupine ME proti Holandsku. Informoval o tom tréner "Les Bleus" Didier Deschamps. Dvadsaťpäťročný útočník si zlomil nos v úvodnom dueli s Rakúskom (1:0) a jeho účasť v piatkovom zápase s "Oranjes" (21.00) bola otázna.



Mbappe utrpel zranenie po tom, ako narazil hlavou do ramena rakúskeho obrancu Kevina Dansa, následne mu prudko začala tiecť krv. Po zápase sa podrobil vyšetreniam v nemocnici v Düsseldorfe, podľa ktorých napokon nemusel podstúpiť operačný zákrok.



"Po tomto úvodnom šoku sa všetko uberá správnym smerom. Včera už bol schopný trénovať a takisto aj dnes. Takže to vyzerá tak, že by zajtra mohol hrať. Kylian bude mať na tvári masku, ale presné podrobnosti nezverejním," uviedol Deschamps podľa agentúry Reuters.