Mbappe chce hrať proti Poľsku, Kante: Na tréningu bol skvelý

Paderborn 24. júna (TASR) - Zdravotný stav Kyliana Mbappeho sa zlepšuje a francúzsky útočník by sa rád predstavil v záverečnom skupinovom zápase ME proti Poľsku. V pondelok to uviedol tréner francúzskej futbalovej reprezentácie Didier Deschamps.



Dvadsaťpäťročný Mbappe si zlomil nos v úvodnom dueli s Rakúskom (1:0) a piatkovú bezgólovú remízu s Holandskom sledoval iba z lavičky. V prípade ďalšieho štartu musí mať na tvári ochrannú masku. "Opuch mu klesol a zvyká si na hru v maske. Chce hrať. To chcel už proti Holandsku a inak to nie je ani s Poľskom," uviedol Deschamps pred utorkovým zápasom.



Francúzsky kapitán absolvoval cez víkend tímový tréning a jeho spoluhráč N'Golo Kante si je istý, že sa na trávnik vráti. "Na tréningu bol skvelý, rozhodný a nebezpečný. Myslím si, že sa cíti dobre a dúfam, že sa to zajtra prejaví aj na ihrisku," citovala Kanteho agentúra AP.



"Les Bleus" figurujú na druhom mieste D-skupiny za Holandskom, oba tímy majú na konte štyri body. Tretie Rakúsko má o bod menej a Poliaci, ktorí dosiaľ nezískali ani bod, už s istotou skončia na štvrtej priečke.