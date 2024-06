Mbappe späť v zostave Francúzska, nastúpi s maskou na tvári

Dortmund 25. júna (TASR) - Francúzska futbalová reprezentácia nastúpila na svoj záverečný zápas v D-skupine ME proti Poľsku aj s Kylianom Mbappem. Dvadsaťpäťročný útočník sa po zlomenine nosa a vynechaní šlágra s Holandskom (0:0) vrátil do základnej zostavy, pričom na tvári mal ochrannú masku.



Kapitán "Les Bleus" si zlomil nos v úvodnom skupinovom dueli s Rakúskom (1:0) a piatkovú bezgólovú remízu s Holandskom sledoval iba z lavičky. Jeho zdravotný stav sa medzičasom zlepšil a cez víkend už absolvoval tímový tréning. Po ôsmich dňoch od zranenia ho tréner Didier Deschamps opäť poslal na trávnik, pričom nastúpil v útoku s Ousmaneom Dembelem a Bradleym Barcolom.



Úradujúci vicemajstri sveta už majú istý postup do osemfinále ME. Pred záverečnými skupinovými duelmi figurovali v "déčku" na druhom mieste za Holandskom, oba tímy majú na konte štyri body, "oranjes" však pri rovnakom gólovom rozdiele strelili o gól viac (2:1 vs. 1:0).