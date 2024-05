Nagelsmann berie na šampionát aj Pavloviča z Bayernu

Mníchov 13. mája (TASR) - Stredopoliar Aleksandar Pavlovič z Bayernu Mníchov sa dostal do záverečnej nominácie národného tímu na nadchádzajúce domáce ME. Je po obrancoch Nicovi Schlotterbeckovi z Borussie Dormund a Jonathanovi Tahovi z Bayeru Leverkusen tretí hráč, ktorého nominovali do kádra pre EURO. Ďalšie mená by mali byť zverejnené v utorok a stredu, tréner Julian Nagelsmann oznámi konečnú nomináciu na domáci šampionát vo štvrtok.



Dvadsaťročný Pavlovič odohral v tejto sezóne 18 ligových zápasov, v ktorých strelil dva góly. K tomu pridal aj tri štarty v Lige majstrov. Nagelsmann ho prvýkrát povolal do tímu v marci, avšak v zápasoch proti Francúzsku (2:0) a Holandsku (2:1) napokon pre infekciu štartovať nemohol, pripomenula agentúra DPA.