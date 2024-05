Nagelsmann oznámi nomináciu Nemecka v polovici mája v Berlíne

Berlín 3. mája (TASR) - Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Julian Nagelsmann oznámi 16. mája v Berlíne konečnú nomináciu na domáce majstrovstvá Európy. V jeho kádri by malo figurovať 26 hráčov, keďže Európska futbalová únia (UEFA) schváli podľa agentúry AFP rozšírenie súpisky na tento počet.



Prvý tréningový kemp reprezentácie je na programe od 26. mája v Blankenhaine v spolkovej krajine Durínsko. Nie je však jasné, koľko hráčov bude vtedy k dispozícií, keďže Bayern Mníchov, Borussia Dortmund i Real Madrid stále bojujú v Lige majstrov o postup do finále. To sa bude hrať 1. júna v londýnskom Wembley.



Futbalisti Bayeru Leverkusen sa do tréningového kempu zapoja až neskôr, keďže bundesligový šampión ešte odohrá 25. mája finále Nemeckého pohára proti druholigovému Kaiserslauternu. Nemecký národný tím sa 31. mája presunie do Herzogenaurachu, kde odohrá prípravné stretnutia proti Ukrajine (3. júna) a Grécku (7. júna).



Nemci odštartujú európsky šampionát 14. júna v Mníchove zápasom proti Škótsku. V A-skupine ešte odohrajú stretnutia s Maďarskom 19. júna a so Švajčiarskom o štyri dni neskôr, pripomenula agentúra DPA.