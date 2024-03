Nemci zavedú počas futbalových ME kontroly na hraniciach

Berlín 26. marca (TASR) - Nemecko zavedie počas futbalových majstrovstiev Európy dočasné kontroly na všetkých hraničných priechodoch. V utorok o tom informovala tamojšia ministerka vnútra Nancy Faeserová. Európsky šampionát je na programe od 14. júna do 14. júla tohto roka aj so slovenskou účasťou.



"Počas turnaja budeme vykonávať dočasné kontroly na všetkých nemeckých hraniciach, aby sme prípadným páchateľom násilia zabránili vstúpiť do krajiny," uviedla Faeserová pre nemecké médiá. Podľa nej sú kontroly nutné najmä na ochranu pred extrémistami a chuligánmi. "Bezpečnosť na ME je pre mňa priorita," zdôraznila ministerka, podľa ktorej sa nemecké úrady pripravujú na všetky možné hrozby.



Nemecko už dočasné kontroly zaviedlo aj počas majstrovstiev sveta vo futbale v roku 2006. Teraz sa rovnako očakáva príchod veľkého množstva fanúšikov z celej Európy a organizátori chcú mať prehľad o tom, kto do krajiny cestuje.



V polovici februára predĺžilo nemecké ministerstvo vnútra kontroly na hraniciach s Poľskom, Českom a Švajčiarskom, ktoré zaviedlo minulý rok pre vysoký počet nelegálnych migrantov. Informovala agentúra DPA.