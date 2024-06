Rakúšania nastúpia proti Francúzom s cieľom prekvapiť

Pondelok 17. júna, 21.00 h



D-skupina, 1. kolo /Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf/



Rakúsko - Francúzsko



rozhodca: Jesús Gil Manzano (Šp.)





Predpokladané zostavy:



Rakúsko: Lindner - Lienhart, Daniliuc, Trauner, Mwene - Seiwald, Laimer - Baumgartner, Kainz, Schmid - Gregoritsch



Francúzsko: Maignan - Kounde, Upamecano, Konate, Hernandez - Kante, Fofana, Griezmann - Kolo Muani, Thuram, Mbappe

Düsseldorf 17. júna (TASR) - Futbalisti Rakúska a Francúzska vstúpia do vzájomného zápasu v úvode ME s cieľom potvrdiť formu z kvalifikácie a zároveň získať dôležité body v jednej z papierovo najťažších skupín. V pozícii favorita sú Francúzi, no ich tréner Didier Deschamps upozornil na silu súpera, ktorú okúsili pred dvoma rokmi v dvoch zápasoch Ligy národov. Zápas D-skupiny v Düsseldorfe je na programe v pondelok od 21.00 h.Pre Rakúšanov duelom s Francúzskom začne ich štvrté účinkovanie na ME a tretie za sebou. V roku 2020 prvýkrát postúpili do vyraďovacej fázy a v osemfinále ich po rozstrele vyradili Taliani. Do Nemecka sa prebojovali po presvedčivých výsledkoch v kvalifikačnej F-skupine, v ktorej prehrali iba jeden z ôsmich zápasov - s jej víťazom Belgickom 2:3, za ktorým napokon zaostali iba o bod.Francúzi sú jeden z najkonzistnejších tímov Európy z uplynulých rokov. Na troch z predchádzajúcich štyroch veľkých turnajov (MS, ME) hrali finále, v roku 2018 triumfovali na MS. Na predošlých ME v roku 2020 vypadli po osemfinálovej prehre so Švajčiarskom (3:3, 4:5 po rozstrele). Pred kontinentálnym šampionátom sa prezentovali šesťzápasovou víťaznou sériou (kvalifikácia + príprava), ktorá sa skončila remízou so Švajčiarskom 1:1 v generálke.Tímy Rakúska a Francúzska budú v ďalšom priebehu šampionátu čeliť predpokladaným ašpirantom na dve postupové miesta Poľsku, resp. Holandsku, pred ktorým Francúzi triumfovali v kvalifikačnej B-skupine. Tréneri oboch tímov si uvedomovali dôležitosť ich vzájomného súboja v úvode turnaja. "," poznamenal tréner Rakúska Ralf Rangnick pre uefa.com.Pre tímy pôjde o prvý vzájomný zápas od 22. septembra 2022, keď Francúzi zvíťazili v Lige národov (LN) 2:0. Predtým v tejto súťaži s Rakúskom remizovali 1:1. "," uviedol kormidelník francúzskeho tímu Didier Deschamps. V tíme má viacero lídrov z predošlých úspešných šampionátov a očakáva, že okrem individuálnych kvalít bude jednou z predností aj tímový duch. "," poznamenal ofenzívny stredopoliar Antoine Griezmann.