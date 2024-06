Portugalsko zvíťazilo nad Českom 2:1

Portugalský hráč Cristiano Ronaldo(vľavo) kontroluje loptu pred Čechom Pavlom Šulcom (uprostred) počas zápasu F-skupiny Portugalsko - Česko na ME 2024 vo futbale v Lipsku 18. júna 2024. Foto: TASR/AP

F-skupina, 1. kolo:



Portugalsko - Česko 2:1 (0:0)



Góly: 69. Hranáč (vl.), 90.+2 Conceicao - 60. Provod. Rozhodovali: Guida – Meli, Peretti (všetci Tal.), ŽK: Leao, Conceicao - Schick



Portugalsko: Costa - Dalot (63. Inacio), Pepe, Dias - Cancelo (90. Semedo), Silva, Fernandes, Vitinha (90. Conceicao), Mendes (90. Neto) - Ronaldo, Leao (63. Diogo Jota)



Česko: Staněk - Holeš (90.+3 Chorý), Hranáč, Krejči - Coufal, Šulc (79. Ševčík), Souček, Provod (79. Barák), Doudera - Kuchta (60. Lingr), Schick (60. Chytil)

tabuľka F-skupiny:



1. Turecko 1 1 0 0 3:1 3



2. Portugalsko 1 1 0 0 2:1 3



3. Česko 1 0 0 1 1:2 0



4. Gruzínsko 1 0 0 1 1:3 0

Lipsko 18. júna (TASR) - Futbalisti Portugalska zvíťazili nad Českom 2:1 v utorňajšom zápase F-skupiny na ME v Nemecku. O ich víťazstve rozhodol v nadstavenom čase Francisco Conceicao, keď zblízka prekonal českého brankára. Portugalci mali po väčšiu časť zápasu prevahu, ktorú dokumentoval aj počet striel (16:4) i striel na bránu (7:1).Kapitán portugalského tímu Cristiano Ronaldo nastúpil ako prvý hráč v histórii na šiestich ME. Jeho spoluhráč obranca Pepe sa stal vo veku 41 rokov, 3 mesiace a 23 dní najstarším hráčom ME.Tento zápas uzavrel 1. kolo v základných skupinách. Portugalci nastúpia na ďalší duel v sobotu 22. júna v Dortmunde proti Turecku (od 18.00), Česi budú hrať v rovnaký deň v Hamburgu proti Gruzínsku (od 15.00).Prvý polčas bol o snahe Portugalska režírovať dianie na ihrisku a otvoriť skóre. Proti však bola organizovaná hra českého tímu, ktorý viackrát podržal brankár Staněk. Portugalci často držali loptu na polovici súpera, no v ich hre chýbal moment prekvapenia. O viacero finálnych prihrávok sa pokúsil najmä Leao a v 26. minúte aj blízko ku gólu, no nedosiahol na prízemný center. Neujala sa ani strela Fernandesa spoza šestnástky, ktorá skončila tesne nad českou bránou. Najväčšiu šancu skórovať v prvom polčase mal Ronaldo, ktorý sa po polhodine hry dostal k prihrávke za obranu od Fernandesa, no v situácii na hranici ofsajdu vynikol český brankár. Ronaldo sa dostal k zakončeniu aj v závere prvého polčasu, ale Staněk si poradil aj s jeho pokusom ľavačkou.Aj úvod druhého polčasu priniesol portugalskú prevahu a pozornú defenzívu českého tímu. Ronaldo sa v 55. minúte dostal k hlavičke, z ktorej vyťažil rohový kop a skórovať sa mu nepodarilo ani o tri minúty, keď jeho priamy kop z 20 metrov nenarobil Staněkovi problémy. Česi v 62. minúte šokovali Portugalcov, keď zo svojej prvej strely na bránu vyťažili úvodný gól. Coufal na hranici šestnástky posunul loptu Provodovi a brankár Costa nedosiahol na jeho strelu k pravej žrdi - 0:1. Česi prišli o tesný náskok o sedem minút, keď Mendes zakončil hlavou a brankár Staněk vyrazil loptu priamo na nohu vracajúceho sa obrancu Hranáča, ktorý už nestihol zabrániť vlastnému gólu - 1:1. V 81. minúte sa k strele spoza šestnástky dostal český stredopoliar Souček, no tesne minul ľavú žrď. V 87. minúte sa Portugalci radovali z druhého gólu po tom, čo Diogo Jota dorazil loptu po Ronaldovej hlavičke, no VAR ukázal, že predčasne, keďže kapitán Portugalska bol v ofsajde. Tréner Portugalska mal v 90. minúte šťastnú ruku pri trojitom striedaní, keď poslal na trávnik aj Conceicaa. Coufal prehral na ľavej strane súboj s Jotom, ktorý prihral do priestoru pred bránou. Hranáč ju nespracoval a Conceicao zblízka rozhodol o portugalskom víťazstve - 2:1.