Francúzsko vyhralo nad Rakúskom 1:0, rozhodol vlastný gól Wöbera

Francúz Kylian Mbappe (10) sa teší po strelení úvodného gólu v zápase základnej D-skupiny Rakúsko - Francúzsko na ME vo futbale v Düsseldorfe v pondelok 17. júna 2024. Foto: TASR/AP

D-skupina, 1. kolo:



Rakúsko - Francúzsko 0:1 (0:1)



Góly: 38. Wöber (vlastný). ŽK: Wöber, Mwene, Laimer, Danso - Dembele, Mbappe. Rozhodovali: Gil Manzano - Barbero, Nevado (všetci Šp.)







Rakúsko: Pentz – Posch, Danso, Wöber (59. Trauner), Mwene (88. Prass) – Seiwald, Sabitzer – Laimer (90.+1 Schmid), Baumgartner, Grillitsch (59. Wimmer) – Gregoritsch (59. Arnautovič)



Francúzsko: Maignan – Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez – Griezmann (90. Fofana), Kante, Rabiot (71. Camavinga) – Dembele (71. Kolo Muani), Mbappe (90. Giroud), Thuram

Tabuľka D-skupiny:



1. Holandsko 1 1 0 0 2:1 3



2. Francúzsko 1 1 0 0 1:0 3



3. Poľsko 1 0 0 1 1:2 0



4. Rakúsko 1 0 0 1 0:1 0

Düsseldorf 17. júna (TASR) - Futbalisti Francúzska zvládli svoj úvodný zápas na ME v Nemecku. Jeden z topfavoritov šampionátu vyhral v pondelňajšom stretnutí D-skupiny v Düsseldorfe nad Rakúskom 1:0. Jediný gól padol v 38. minúte, keď si loptu do vlastnej brány poslal rakúsky obranca Maximilian Wöber.Mužstvo trénera Didiera Deschampsa bude čakať na to, aký je zdravotný stav ofenzívnej hviezdy Kyliana Mbappeho, ktorý duel nedohral po tom, čo nosom pri hlavičke narazil do ramena brániaceho Kevina Dansa. Ihrisko opustil so zakrvácaným dresom.Francúzi sa v druhom kole skupiny stretnú v piatok šlágri s Holandskom (21.00 h). Rakúšania v rovnaký deň nastúpia proti Poľsku (18.00 h).Francúzi mali dobrý vstup do zápas a dokázali si vypracovať niekoľko štandardných situácií. V závere prvej desaťminútovky sa prvýkrát prihlásil o slovo Mbappe, ktorý unikol po ľavej strane, ale jeho pokus k bližšej žrdi zneškodnil brankár Pentz. Rakúšania sa však postupnea dokázali zlepšiť herný prejav a defenzívutrápili aktívnym napádaním. Rakúsko sa mohlo ujať vedenia v 36. minúte, no pasívnych Francúzov nepotrestal v tutovke Baumgartner, ktorý nezužitkoval výbornú prácu kapitána Sabitzera. Favorit to využil už o dve minúty neskôr, keď si center Mbappeho zrazil do vlastnej brány obranca Wöber.Stopér Rakúska bol zapletený aj v prvej situácii po zmene strán, keď pri postrannej čiare posotil Griezmanna, ktorý hlavou narazil do reklamného banneru a utrpel tržnú ranu na čele. Po krátkom ošetrení však bol schopný pokračovať v hre. Svoju rýchlosť predviedol v 55. minúte Mbappe, ktorý prešprintoval brániaceho Dansa, no v stopercentnej príležitosti netrafil priestor rakúskej brány. Outsider stretnutia sa už do vyloženej šance v závere nedostal a Francúzi si postrážili plný bodový zisk.