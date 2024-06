Rumunský tréner Iordanescu verí v historický postup svojho tímu

Frankfurt nad Mohanom 25. júna (TASR) - Tréner rumunskej futbalovej reprezentácie Edward Iordanescu verí v historický postup svojich zverencov do osemfinále na ME v Nemecku. Rumuni nastúpia v stredajšom zápase E-skupiny o 18.00 h proti Slovákom.



Prvýkrát v histórii európskeho šampionátu majú všetky štyri tímy v E-skupine pred záverečnými duelmi rovnaký počet bodov. "Toto je historický moment pre náš národný tím. Je to zlomový okamih nášho snaženia. Keď som vyrastal, sledoval som rumunskú futbalovú reprezentáciu. Teraz ju vediem a všetko moje úsilie smeruje k tomu, aby sme sa kvalifikovali do osemfinále," uviedol 46-ročný kouč pre agentúru AFP.



Rumunom stačí na prvý postup do vyraďovacej časti aj remíza a za určitých okolností ide ďalej i zdolaný zo zápasu so Slovenskom. Rumuni sa prebojovali do vyraďovacej časti naposledy pred 24 rokmi. Vtedy sa na ME dostali do štvrťfinále, v ktorom nestačili na Taliansko 0:2.



"Náš cieľ je postúpiť. No chceme aj vyhrať skupinu a skončiť prví. Najdôležitejšie je však pre nás vybojovať postup. Tento tím má svoju identitu, znovu sme objavili nášho ducha a naši priaznivci to videli. Vytvorilo sa tu niečo neuveriteľné a preto som presvedčený, že postúpime," dodal Iordanescu. Informovala agentúra AFP.