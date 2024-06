Schick by mohol nastúpiť v stredajšom zápase proti Ture

Hamburg 23. júna (TASR) - Český futbalový reprezentant Patrik Schick by mohol nastúpiť v stredajšom zápase F-skupiny ME proti Turecku. Prvotné vyšetrenie ukázalo, že jeho zranenie lýtka by nemuselo byť vážne. Člen realizačného tímu Jaroslav Köstl v nedeľu uviedol, že plný rozsah zranenia sa ukáže až po magnetickej rezonancii.



Dvadsaťosemročný útočník Bayeru Leverkusen sa zranil v sobotnom dueli s Gruzínskom, v ktorom strelil vyrovnávajúci gól. Tréner českej reprezentácie Ivan Hašek bezprostredne po zápase uviedol, že Schickovu účasť v stretnutí s Tureckom nevidí optimisticky. Česi potrebujú v stredu zvíťaziť, ak chcú postúpiť z F-skupiny do vyraďovacej časti, pripomenula agentúra DPA.