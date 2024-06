Shaw sa vrátil do tréningového procesu Anglicka

Kolín nad Rýnom 24. júna (TASR) - Ľavý obranca Luke Shaw sa v pondelok vrátil do tréningového procesu anglických futbalistov a trénerovi Garethovi Southgateovi bude k dispozícii v záverečnom skupinovom zápase ME proti Slovinsku.



Shaw vynechal úvodné stretnutie so Srbskom (1:0) i štvrtkový duel proti Dánsku (1:1). Dvadsaťosemročný hráč Manchestru United sa zotavoval zo zranenia zadného stehenného svalu a trénoval individuálne. Naposledy štartoval ešte vo februárovom súboji Premier League proti Lutonu (2:1).



Anglicko je líder C-skupiny so štyrmi bodmi, Slovinsko je po dvoch remízach tretie. Stretnutie je na programe v utorok o 21.00 h v Kolíne nad Rýnom. Informácie priniesla agentúra DPA.