Švajčiarsko remizovalo so Škótskom 1:1

A-skupina, 2. kolo:



Škótsko - Švajčiarsko 1:1 (1:1)



Góly: 13. McTominay - 26. Shaqiri. ŽK: McTominay, McKenna, McGinn - Rodriguez, Sierro. Rozhodovali: KRUŽLIAK - HANCKO, POZOR (všetci SR)







Škótsko: Gunn – Ralston, Hendry, Hanley, Tierney (61. McKenna), Robertson – McTominay, Gilmour (79. McLean), McGregor, McGinn (90. Christie) – Adams (90. Shankland)



Švajčiarsko: Sommer – Schär, Akanji, Rodriguez – Widmer (86. Stergiou), Xhaka (60. Embolo), Freuler (75. Rieder), Vargas (75. Sierro) – Aebischer, Shaqiri – Ndoye (86. Amdouni)



Tabuľka A-skupiny:



1. Nemecko 2 2 0 0 7:1 6*



2. Švajčiarsko 2 1 1 0 4:2 4



3. Škótsko 2 0 1 1 2:6 1



4. Maďarsko 2 0 0 2 1:5 0



* - istý postup do osemfinále

Kolín nad Rýnom 19. júna (TASR) - Futbalisti Švajčiarska remizovali v stredajšom zápase A-skupiny ME so Škótskom 1:1.majú na konte štyri body a výrazne sa priblížili k postupu do osemfinále, ktorý si v rovnaký deň zabezpečil ako prvý na turnaji favorizovaný domáci výber Nemecka. Premiéru na veľkom turnaji zažil slovenský rozhodca Ivan Kružliak, ktorému na čiarach asistovali jeho krajania Branislav Hancko a Ján Pozor.Švajčiari sa v treťom kole skupiny stretnú v nedeľu s Nemcami (21.00 h). Škótov čaká v rovnaký deň súboj proti Maďarom, ktorí na turnaji zatiaľ nebodovali.Ak chceli Škóti pomýšľať na priamy postup, potrebovali bodovať so Švajčiarmi, ideálne naplno. V úvodných minútach sa snažili držať vyššie na polovici súpera a odmenou im bol v 13. minúte otvárací presný zásah. Po strele McTominaya sa snažil loptu vykopnúť Schär, no nevšimol si, že pokus smeroval priamo do rúk brankára Sommera, ktorý nemal šancu zareagovať na teč svojho spoluhráča - 1:0.dokázali variovať pri napádaní podľa postavenia Škótov, ktorí pokazili v prvej polhodine trikrát prihrávku smerom dozadu. V dvoch prípadoch z toho bol darovaný rohový kop, no v 26. minúte sa po chybe Ralstona dostal do veľkej príležitosti Shaqiri, ktorý bez váhania vystrelil spoza šestnástky a bol z toho výstavný vyrovnávajúci gól. Švajčiari mohli v prvom dejstve aj otočiť skóre, no presný zásah Ndoyeho neplatil pre ofsajdový verdikt.Po zmene strán sa začalo veľmi opatrne. Vzruch prišiel až v 59. minúte, keď sa medzi tromi brániacimi hráčmi dokázal uvoľniť Ndoye, ale z hranice šestnástky nedokázal prekonať Gunna. Po hodine hry prišla nepríjemná správa pre Škótov, keď sa počas defenzívneho zákroku zranil dôležitý obranca Tierney, ktorý opustil trávnik na nosidlách. Škótsko bolo blízko ku gólu v 67. minúte, keď sa po štandardnej situácii dostal k hlavičke Hanley, ale Sommerovi pomohla žrď. Švajčiari mohli rozhodnúť v 83. minúte, za defenzívu súpera si zabehol striedajúci Embolo, ale ofsajd obral Švajčiarov o gól aj druhýkrát v zápase.