Slováci prehrali v príprave s Rakúskom 0:2

prípravný zápas:



Bratislava



Slovensko - Rakúsko 0:2 (0:1)



Góly: 1. Baumgartner, 83. Weimann. Rozhodovali: Farrugia Cann - Portelli, Vella (všetci Malta), ŽK: Querfeld, 9912 divákov.



SR: Dúbravka - Pekarík (63. Tomič), Gyömbér (84. Kóša), Obert, Hancko - Kucka (63. Bénes), Lobotka, Duda - Suslov (63. Ďuriš), Boženík (75. Tupta), Haraslín (84. Mak)



Rakúsko: Pentz - Lainer (60. Posch), Querfeld (46. Wöber), Danso, Mwene - Seiwald, Grillitsch (46. X. Schlager) - Laimer (46. Wimmer), Baumgartner (71. Schmid), Sabitzer - Gregoritsch (70. Weimann)



hlasy po zápase: /zdroj: RTVS Šport/



Norbert Gyömbér, obranca SR: "Mrzí ma, že sme nenadviazali na úspešné výsledky z kvalifikácie. Hrali sme proti dobre organizovanému mužstvu. Škoda, že sme tak rýchlo inkasovali. Tréner Calzona nám k tomu určite niečo povie, my si to rozoberieme a pôjdeme ďalej. S Adamom Obertom sa mi hralo výborne. Napriek svojmu mladému veku je to vyzretý hráč."



Adam Obert, obranca SR: "Pred zápasom som sa veľmi tešil, keď som uvidel moje meno v základnej jedenástke. Vždy som sníval o tom hrať v slovenskej reprezentácii. Zápas som si maximálne užil. Dostali sme gól v prvých sekundách a potom sa nám hralo ťažko. Škoda mojej nevyužitej šance v prvom polčase."





Bratislava 23. marca (TASR) - Slovenskí futbalisti prehrali v sobotňajšom prípravnom zápase s Rakúskom 0:2. Na bratislavskom NFŠ otvoril skóre už v siedmej sekunde Christoph Baumgartner, ktorý strelil najrýchlejší gól v histórii rakúskej reprezentácie. Zároveň ide o najrýchlejšie inkasovaný presný zásah v ére slovenského národného tímu. Triumf hostí spečatil v 83. minúte striedajúci Andreas Weimann.V šiestom vzájomnom zápase so Slovenskom naklonili Rakúšania bilanciu na svoju stranu, bolo to ich druhé víťazstvo popri troch remízach a jednej prehre. Najbližšie nastúpia slovenskí futbalisti v rámci prípravy na ME v Nemecku v utorok 26. marca o 19.00 h v Osle proti domácemu Nórsku, Rakúšanov čaká v rovnaký deň duel s Tureckom vo Viedni.V júni zverenci trénera Francesca Calzonu bezprostredne pred štartom európskeho šampionátu odohrajú prípravný dvojzápas so San Marínom (5.6., Wiener Neustadt) a Walesom (9.6., Trnava).Obom tímom chýbali viaceré opory, na slovenskej strane aj z tohto dôvodu nastúpila úplne nová stopérska dvojica Gyömbér - Obert. Tá sa ešte poriadne nestačila zorientovať a ich tím už prehrával. Rakúšania sedem sekúnd po úvodnom výkope otvorili skóre, keď sa presadil cez dvoch hráčov Baumgartner a umiestnenou strelou spoza šestnástky nedal Dúbravkovi šancu - 0:1. Slováci takto skoro nikdy neinkasovali. Po tomto momente sa dlhší čas nevedeli dostať do tempa aj preto, že ich súper sa ukázal ako veľmi dobre organizovaný tím. Zahrozili až po priamom kope v 19. minúte. Odrazená lopta sa dostala ku Gyömbérovi a následne k Obertovi, druhý menovaný však zblízka vysoko prestrelil. Na opačnej strane tečovaný priamy kop Sabitzera vyboxoval Dúbravka na roh. O šance nebola núdza, ďalšiu mal v 26. minúte Haraslín, ktorémuna volej po dravom prieniku Suslov, ale krídelník Sparty neprekonal Pentza. Krátko predtým si takmer dal vlastný gól Gyömbér po centrovanej lopte Sabitzera.V 50. minúte po rakúskej strate lopty mohli Slováci vyrovnať, Boženík však adresoval Suslovovi nabiehajúcemu do dobrej šance prihrávku. Po zaváhaní domácej defenzívy sa dostal do šance Gregoritsch, ktorý chcel obísť Dúbravku, ale dostal sa už do nevýhodnej pozície a slovenský brankár jeho pokus zneškodnil. Vzápätí nepremenili Rakúšania tutovku. Wimmer priťukol loptu Baumgartnerovi, pretlačiť loptu z tesnej blízkosti za bránkovú čiaru mu nedovolil Obert. Calzona spravil po hodine hry trojnásobné striedanie, jeho tím sa snažil o vyrovnanie, ale narážal na kompaktne hrajúcich Rakúšanov. Tí si v 83. minúte počkali na chybu súpera v obrane a dvojica striedajúcich hráčov spečatila ich triumf. Schmid našiel vo vápne Weimanna a ten rýchlu kontru rutinérsky zakončil pod brvno - 0:2. Náskok si už hostia bez problémov ustrážili.