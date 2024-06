Slovinsko remizovalo so Srbskom 1:1

C-skupina, 2. kolo /Allianz aréna, Mníchov/:



Slovinsko - Srbsko 1:1 (0:0)



Góly: 69. Karničnik - 90.+5 Jovič, ŽK: Janža, Vipotnik - Mladenovič, Lukič, Jovič, Gačinovič. Rozhodcovia: Kovács - Marinescu, Artene (všetci Rum.).



Slovinsko: Oblak - Karničnik, Drkušič, Bijol, Janža - Stojanovič (76. Verbič), Gnezda Čerin, Elšnik (90.+1 Brekalo), Mlakar (64. Gorenc Stankovič) - Šporar, Šeško (76. Vipotnik)



Srbsko: Rajkovič - Veljkovič, Milenkovič, Pavlovič - Živkovič (82. Birmančevič), Ilič, Lukič (64. Milinkovič-Savič), Mladenovič (46. Gačinovič) - Tadič (82. Samardžič) - Vlahovič (64. Jovič), Mitrovič



hlasy po zápase /UEFA/



Dragan Stojkovič, tréner Srbska: "Nikdy sa nevzdávame, veríme si až do konca. Vytvorili sme si toľko šancí, no viac ako 90 minút sme nedokázali skórovať. No nezastavili sme a na konci sa to vyplatilo."



Luka Jovič, strelec Srbska: "Je úžasné skórovať takýmto spôsobom, ale okamžite by som to vymenil za výhru. Som rád, že sme získali prvý bod a stále sme v hre o postup. Hlavy držíme vysoko a sústredíme sa na Dánsko."



Matjaž Kek, tréner Slovinska: "Vedeli sme, že Srbi sú nebezpeční zo štandardných situácií. Možno sme stratili koncentráciu, ale aj tak som hrdý na hráčov za ich neuveriteľnú vôľu. Teraz nás čaká posledný skupinový zápas s Anglickom. Sú jasní favoriti, ale to boli aj Dáni a Srbi. Takže musíme zdvihnúť hlavy a pripraviť sa."



Žan Karničnik, strelec Slovinska: "Je to ťažké, boli sme tak blízko. Hrali sme veľmi dobre, ale na konci sme ich neustrážili. Proti Anglicku to bude veľmi ťažké, majú výnimočných hráčov. No ukázali sme, že môžeme hrať s hocikým."

Tabuľka C-skupiny:



1. Anglicko 1 1 0 0 1:0 3



2. Slovinsko 2 0 2 0 2:2 2



3. Dánsko 1 0 1 0 1:1 1



4. Srbsko 2 0 1 1 1:2 1



Mníchov 20. júna (TASR) - Futbalisti Slovinska remizovali vo štvrtkovom zápase C-skupiny ME v Nemecku so Srbskom 1:1. Do vedenia ich poslal v 69. minúte Žan Karničnik a keď už sa zdalo, že si odnesú všetky tri body, v piatej nadstavenej minúte vyrovnal z poslednej akcie zápasu Luka Jovič. Tím Matjaža Keka má po druhom kole na konte dva body, Srbi získali prvý.Slovinsko uzavrie boje v základnej skupine v utorok 25. júna o 21.00 h s Anglickom, Srbsko sa v rovnakom termíne stretne s Dánskom. Z každej skupiny postúpia do osemfinále prví dvaja a štyria najlepší v šesťčlennej tabuľke tretích tímov.Slovinci nastúpili v rovnakej základnej zostave ako v úvodnom zápase proti Dánsku. Srbi spravili tri zmeny, namiesto defenzívneho záložníka Gudelja hral ofenzívny Tadič, Milinkoviča-Saviča nahradil v strede poľa Ilič a na pozícii ľavéhonastúpil Mladenovič. Srbi chceli v úvode tvoriť a držali loptu, no prvú veľkú šancu mal na druhej strane Mlakar, ktorý neprestrelil pomedzi nohy Rajkoviča. V ďalších minútach sa hralo zo strany na stranu, ale ani jeden tím sa nedopracoval k ohrozeniu súpera. Viac vzruchu priniesol až záver polčasu. Najprv mal v 38. minúte tutovku Elšnik, ktorý na hranici šestnástky obišiel obrancu a opečiatkoval žrď. Lopta sa odrazila ku Šeškovi, no ten prestrelil. V závere zatlačili Srbi a Mitrovičov pokus v sklze vyrazil nohou Oblak.Súboj si zopakovali hneď po zmene strán, opäť s lepším výsledkom pre slovinského brankára, ktorý rýchlo vybehol proti Mitrovičovi, ktorý si šikovne narazil s Tadičom. Srbi pokračovali v tlaku, Bijol si dal takmer vlastný gól a hlavičku Mitroviča tečoval Karničnik na roh. V 59. minúte vypálil spoza šestnástky oblúkom Šeško a Rajkovič mal čo robiť, aby loptu vyrazil. Slovinci zlomili nerozhodný stav o desať minút neskôr, po skvelej práci pravého beka Karničnika, ktorý získal loptu na vlastnej polovici, vyviezol ju do brejku a nakoniec aj poslal do siete po centri z ľavej strany od Elšnika - 0:1. Príliš veľa priestoru mu dal striedajúci Milinkovič-Savič. Srbi mohli expresne odpovedať, no opäť bol hrdina Karničnik, ktorý celý duel strážil Mitroviča a jeho delovku tečoval do brvna. Srbi sa v záverečných 15 minútach snažili tlačiť, ale proti pevnému bloku to mali veľmi ťažké, najmä keď im chýbala presnosť vo finálnych prihrávkach a centroch. Vyšiel im až ten posledný, keď v piatej minúte nadstaveného času skóroval hlavou po rohu Jovič.