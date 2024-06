Španieli zdolali Albánsko 1:0 a vyhrali B-skupinu

B-skupina, 3. kolo:



Albánsko - Španielsko 0:1 (0:1)



Gól: 13. Torres. ŽK: Bajrami, Berisha - Vivian. Rozhodovali: Nyberg - Beigi, Söderqvist (všetci Švéd.).



Albánsko: Strakosha - Balliu, Djimsiti, Ajeti, Mitaj - Ramadani, Asllani - Asani (81. Muci), Laci (70. Berisha), Bajrami (70. Hoxha) - Manaj (59. Broja)



Španielsko: Raya - Jesus Navas, Vivian, Laporte (46. Le Normand), Grimaldo - Zubimendi, Merino - Torres (72. Yamal), Olmo (84. Baena), Oyarzabal (61. Lopez) - Joselu (72. Morata)

Tabuľka B-skupiny



1. Španielsko 3 3 0 0 5:0 9*



2. Taliansko 3 1 1 1 3:3 4*



3. Chorvátsko 3 0 2 1 3:6 2



4. Albánsko 3 0 1 2 3:5 1



* - postup do osemfinále

Düsseldorf 24. júna (TASR) - Španielski futbalisti zvíťazili aj vo svojom záverečnom skupinovom zápase na ME v Nemecku. V pondelkovom stretnutí zdolali Albánsko 1:0, v 13. minúte o tom rozhodol Ferran Torres. Španieli triumfovali v B-skupine s plným bodovým ziskom, pre Balkáncov sa šampionát skončil. Zosi v paralelne hranom dueli zaistili postup Taliani, ktorí remizovali s Chorvátskom 1:1.mala isté prvenstvo už pred začiatkom stretnutia, čo sa odrazilo aj na základnej zostave. Tréner Luis de la Fuente dal šancu až desiatim náhradníkom, iba stredný obranca Aymeric Laporte nastúpil aj vo štvrtkovom zápase proti Taliansku (1:0). Španieli sú jediní, komu sa na turnaji podarilo vybojovať všetkých deväť bodov a vyrovnať sa im môže už len Portugalsko v záverečnom dueliproti Gruzínsku.Prvý výraznejší pokus si pripísali Španieli v 11. minúte. Po Navasovom centri do územia šestnástky zakončil hlavou Zubimendi, no brankár Strakosha jeho pokus vyrazil. Vzápätí sa však ukázala vynaliezavosť španielskeho tímu, Laporte poslal krížnu prihrávku cez pol ihriska na Olma, ktorý šikovne vysunul Torresa. Krídelníkovi Barcelony nestál v ceste nikto ak vzdialenejšej žrdi otvoril skóre - 1:0. Španieli mali tempo zápasu pod kontrolou, ale zaujímavejší moment prišiel až po polhodine hry. Olmo dostal prihrávku do vápna, avšak jeho strelu zblokoval jeden z brániacich hráčov. V 41. minúte spálil ďalšiu šancu Torres, jeho zakončenie hlavou mierilo nad konštrukciu Strakoshovej brány. Pred koncom prvého polčasu sa dostali k prvej strele na bránu aj Albánci. Spoza šestnástky vypálil Asllani a brankár Raya si pripísal dôležitý zákrok.Krátko po zmene strán to z ťažkej pozície vyskúšal Joselu a jeho akrobatickému pokusu nechýbalo veľa. O pár minút neskôr spadol po súboji s Ajetim v pokutovom území, no hlavný arbiter faul neodpískal. Tlak Španielov dokázali Albánci zmieriť až po dvoch tretinách hry, Rayu dostal ďalekonosnou strelou do pozoru striedajúci Broja. Španielskeho brankára natiahol aj v 77. minúte Asllani, jeho strela však mierila mimo priestoru brány. Balkánci v závere nevyužili viaceré štandardné situácie a svoju účasť na šampionáte zakončili bez gólu i bodu. Španieli v skupine neinkasovali ani raz.