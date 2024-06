Španieli zdolali Talianov 1:0

B-skupina, 2. kolo /AufSchalke aréna, Gelsenkirchen/



Španielsko - Taliansko 1:0 (0:0)



Gól: 55. Calafiori (vlastný). Rozhodovali: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všetci Slovin.), ŽK: Rodri, Le Normand, Carvajal - Donnarumma, Cambiaso



Španielsko: Simon - Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella - Ruiz (90.+4 Merino), Rodri, Pedri (72. Baena) - Yamal (72. Torres), Morata (79. Oyarzabal), Williams (79. Perez)



Taliansko: Donnarumma - Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco - Jorginho (46. Cristante), Barella - Chiesa (64. Zaccagni), Frattesi (46. Cambiaso), Pellegrini (87. Raspadori) - Scamacca (64. Retegui)



tabuľka B-skupiny:



1. Španielsko 2 2 0 0 4:0 6*



2. Taliansko 2 1 0 1 2:2 3



3. Albánsko 2 0 1 1 3:4 1



4. Chorvátsko 2 0 1 1 2:5 1







*istý postup do osemfinále

Gelsenkirchen 20. júna (TASR) - Futbalisti Španielska si ako druhý tím zabezpečili miestenku v osemfinále ME 2024. Vo štvrtkovom šlágri B-skupiny zdolali v Gelsenkirchene obhajcov titulu Talianov 1:0 vďaka vlastnému gólu Riccarda Calafioriho z 55. minúty. Pridali sa tak k domácemu Nemecku.Španieli sú na čele tabuľky s plným počtom šiestich bodov a majú už isté prvenstvo v skupine. V pondelok o 21.00 h nastúpia proti Albánsku. Taliani, ktorí majú na konte tri body, sa v rovnaký deň stretnú s Chorvátskom. Z každej skupiny postúpia do osemfinále prví dvaja a štyria najlepší v šesťčlennej tabuľke tretích tímov.Španieli začali aktívne a už v 2. minúte sa po prieniku Nica Williamsa ocitol vo veľkej šanci Pedri, jeho hlavičku však vyrazil Donnarumma na roh. Taliani v úvode zápasuv obrane a po centri Moratu mal ďalšiu vyloženú príležitosť agilný Williams, no netrafil bránu. Španieli dominovali v držaní lopty, Taliani sa iba sporadicky dostávali do blízkosti súperovej šestnástky. Chiesa sa nevedel vôbec presadiť v súbojoch s Cucurellom a španielska obrana si dávala dobrý pozor aj na Scamaccu. V 24. minúte sa po akcii Yamala dostal v šestnástke k lopte Morata, no tiesnený nedokázal prekonať Donnarummu. Neujal sa ani pokus Ruiza, hlavného strojcu víťazstva 3:0 nad Chorvátskom. Taliani sa dostali k prvej strele až v závere prvého polčasu, Chiesovmu zakončeniu chýbala presnosť.Tréner Talianov Spalletti poslal do druhého polčasu na ihrisko Cambiasa a Cristanteho s cieľom oživiť hru. Cambiaso to však prehnal s dôrazom, už po 23 sekundách prišliapol Rodrimu nohu a videl od slovinského rozhodcu Vinčiča žltú kartu. Španieli po krídlach naďalej podkurovali talianskej obrane, Cucurella poslal ideálnu prihrávku pod seba na Pedriho, no ten minul bránu. V 55. minúte sa však španielsky tím dočkal zaslúženej gólovej odmeny, keď po prudkej prihrávke Williamsa si Calafiori zrazil loptu nešťastne do vlastnej brány. Obraz hry sa nezmenil ani po ďalšom talianskom dvojitom striedaní, keď prišli na trávnik Zaccagni a Retegui. PoWilliamsa v 71. minúte zachránilo Donnarummu brvno. Španieli záver odkontrolovali a potvrdili pozíciu jedného z topfavoritov turnaja. V nadstavenom čase mohli ešte prikrášliť víťazstvo, no striedajúci Perez dvakrát stroskotal na Donnarummovi.