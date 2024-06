Strelcovi nevadí pozícia náhradníka: Som na to zvyknutý

Mainz 24. júna (TASR) - Slovenský futbalový útočník David Strelec nebol v úvodných dvoch zápasoch na ME v Nemecku v základnej zostave, no do oboch stretnutí nastúpil z lavičky. Pozícia "žolíka" mu podľa vlastných slov vyhovuje a oceňuje aj fakt, že je iba jeden z troch Slovákov na ME z domácej ligy.



Dvadsaťtriročný hráč zo Slovana Bratislava má už 20 zápasov v národnom drese, no na pozíciu náhradníka je zvyknutý. "Myslím si, že v reprezentácii mám veľmi veľa štartov v pozícii 'žolíka' a som na to zvyknutý. Vždy sa snažím odovzdať sto percent a ukázať všetko, čo viem." V úvodnom stretnutí nastúpil v 70. minúte namiesto Róberta Boženíka a mal aj jeden strelecký pokus. Ten však nemieril na bránku. Proti Ukrajine odohral o desať minút viac, na hrote striedal znova Boženíka.



Spolu s klubovým spoluhráčom Jurajom Kuckom sú tak momentálne jediní Slováci z Niké ligy, ktorí zasiahli do stretnutia na ME. Okrem nich je v tíme aj obranca Sebastian Kóša zo Spartaka Trnava. "Vnímam to ako pozitívnu vec, odmenu za prácu počas uplynulej sezóny. Som rád, že som tu, vieme, že to nie je jedna z top líg na svete a o to viac si to vážim," povedal Strelec pre TASR. Priznal aj to, že svojím miestom v nominácii si nebol istý - pred prípravným kempom v Rakúsku ho tréner Francesco Calzona kritizoval za málo profesionality.



"Nie som ten typ, ktorý sa zrúti, keď ho niekto kritizuje. Ja to beriem ako pozitívnu vec a snažím sa zlepšovať v taktických veciach. Možno neplním nejaké taktické zámery, ktoré chce tréner. Niekedy možno zatvorím priestor inak, ako si predstavuje, je to totiž veľký pedant," dodal Strelec.