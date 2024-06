Tureckú reprezentáciu kritizovali za cestu na zápas lietadlom

Hamburg 26. júna (TASR) - Turecká futbalová reprezentácia sa stala terčom kritiky po tom, ako odcestovala na stredajší zápas ME lietadlom. Jej základný tábor v Barsinghausene je pritom od dejiska stretnutia (Hamburg) vzdialený necelých 150 kilometrov.



"Je to úplne absurdné a zbytočné," uviedol Werner Reh z Nemeckej federácie pre ochranu prírody a životného prostredia. Cestou vlakom by podľa neho Turci znížili emisie uhlíka o 10 až 20-krát. Za absolútne neprijateľné to označil aj hovorca miestnej iniciatívy vyzývajúcej na zníženie znečistenia ovzdušia Rene Schwartz.



Európska futbalová únia (UEFA) považuje prebiehajúci šampionát v Nemecku za najekologickejší v histórii ME. Množstvo fanúšikov i niektoré tímy využívajú počas turnaja vlakovú dopravu, no železnice veľký nápor nezvládajú a veľa spojov meškalo či bolo odrieknutých.



Turecko sa v záverečnom dueli F-skupiny stretne s Českom, na postup do vyraďovacej fázy mu stačí remíza. V paralelne hranom zápase si Gruzínci zmerajú sily s Portugalskom. Informácie priniesla agentúra DPA.