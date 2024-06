UEFA sa ohradila voči kritike za postup pri Vargovom zranení

Stuttgart 24. júna (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) sa ohradila voči kritike maďarského stredopoliara Dominika Szoboszlaia v súvislosti so zásahom lekárskeho tímu v nedeľnom zápase ME medzi Škótskom a Maďarskom (0:1). Stretnutie poznačilo zranenie Barnabása Vargu, ktorý utrpel otras mozgu i viacero zlomenín v oblasti tváre.



Maďarský útočník sa pri jednej z centrovaných lôpt do šestnástky nešťastne zrazil so škótskym brankárom Angusom Gunnom a zostal nehybne ležať na trávniku. Tam ho potom dlhé minúty ošetrovali a neskôr na nosidlách transportovali do nemocnice. Szoboszlai po zápase skritizoval medikov za to, že sa na ihrisko neponáhľali, pričom v takýchto prípadoch sa počíta každá sekunda.



UEFA však v reakcii uviedla, že zdravotnícky personál konal profesionálne a v súlade s príslušnými postupmi. "Pri ošetrení nedošlo k žiadnemu zdržaniu. Tímový lekár zasiahol do 15 sekúnd a po ňom okamžite nasledoval druhý lekár na štadióne. Kvalifikované pohotovostné tímy čakali na ihrisku podľa protokolu a hneď, ako si ich zásah vyžiadali zdravotníci, dorazili s nosidlami," citovala z vyhlásenia UEFA agentúra DPA.



Varga v pondelok absolvoval operáciu v nemocnici v Stuttgarte a je v stabilizovanom stave. V prípade postupu svojho tímu do osemfinále sa už na turnaji nepredstaví. Maďari získali v A-skupine tri body a do ďalšej fázy môžu postúpiť z tabuľky tretích tímov.