UEFA umožní účastníkom zaradiť do nominácie až 26 hráčov

Paríž 3. mája (TASR) - Účastníci futbalových ME v Nemecku budú môcť na šampionát nominovať až 26 hráčov. Agentúre AFP to v piatok potvrdil zdroj z prostredia exekutívy Európskej futbalovej únie. Pôvodne sa počítalo s 23-člennými súpiskami, po rozšírení však volali viaceré zväzy a reprezentační tréneri. Na ME bude štartovať aj Slovensko.



Všetkých 26 hráčov bude môcť zároveň figurovať aj v nominácii na každý zápas. Na predošlých ME v roku 2021 mali účastníci k dispozícii rovnako 26 hráčov, ale traja z nich museli počas stretnutí zostať na tribúne. Rozšírenie kádrov na turnaji v roku 2021 spôsobila pandémia COVID-19 a s ňou súvisiace možné komplikácie v jednotlivých tímoch. Konečné nominácie musia teraz krajiny zaslať na UEFA najneskôr 7. júna, týždeň pred štartom šampionátu.