UEFA vyšetruje Srbsko pre nevhodné správanie jeho fanúšikov

Gelsenkirchen 17. júna (TASR) - Medzinárodná futbalová únia (UEFA) v pondelok oznámila, že začala disciplinárne konanie proti Futbalovému zväzu Srbska (FSS). Dôvodom je údajné nevhodné správanie jeho fanúšikov po zápase na ME 2024 s Anglickom.



Obvinenia proti FSS zahŕňajú hádzanie predmetov a provokatívne odkazy nevhodné pre športové podujatie. Medzitým Kosovo a Srbsko podali proti sebe sťažnosti na UEFA. Srbi uviedli, že kosovský novinár údajne gestom ukázal albánsky nacionalistický znak, zatiaľ čo Kosovská futbalová federácia (FFK) sa sťažovala na to, že srbskí fanúšikovia ich rasovo urážali. "Fanúšikovia Srbska vyvesovali vlajky a skandovali heslá s politickými, šovinistickými a rasistickými odkazmi proti Kosovu", uvádza sa vo vyhlásení FFK.



Vzťahy medzi oboma balkánskymi susedmi sú veľmi napäté a napätie sa často prelieva aj do športového sveta. Desať rokov po vojne medzi kosovskými albánskymi povstalcami a srbskými jednotkami, v ktorej sa Kosovčania usilovali o nezávislosť a v ktorej zabili približne 13.000 ľudí, väčšinou etnických Albáncov, vyhlásila Priština v roku 2008 nezávislosť od Belehradu. Srbsko stále neuznáva tento krok, ktorý prijalo približne 100 krajín. Napriek lobovaniu Srbska proti jeho prijatiu sa Kosovo v roku 2016 stalo plnohodnotným členom UEFA a FIFA.