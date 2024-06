Anglicko remizovalo s Dánskom 1:1

C-skupina, 2. kolo /Deutsche Bank Park, Frankfurt/



Dánsko - Anglicko 1:1 (1:1)



Góly: 34. Hjulmand - 18. Kane. Rozhodcovia: Soares Dias - Soares, Ribeiro (všetci Portug.). ŽK: Vestergaard, Maehle, Nörgaard - Gallagher



Dánsko: Schmeichel - Andersen, Christensen, Vestergaard, Maehle – Hjulmand (82. Nörgaard), Höjbjerg, Kristiansen (57. Bah) – Eriksen (82. Olsen) – Höjlund (67. Poulsen), Wind (57. Damsgaard)



Anglicko: Pickford - Walker, Guehi, Stones, Trippier - Alexander-Arnold (54. Gallagher), Rice - Saka (69. Eze), Bellingham, Foden (69. Bowen) – Kane (69. Watkins)



hlasy po zápase: /zdroj: oficiálny web EURO/:



Harry Kane, kapitán Anglicka: "Nepodarilo sa nám zabezpečiť si v predstihu účasť v osemfinále, to je náš prvotný cieľ. Ešte nemáme postup vo vrecku. Som si istý, že po remíze s Dánskom zavládne v Anglicku sklamanie, no musíme zostať pokojní. V zápase so Slovinskom je potrebné zlepšiť prácu s loptou i bez nej."



Andreas Skov Olsen, krídelník Dánska: "Odohrali sme veľmi dobrý zápas, boli sme plní energie. Proti Anglicku sme mali navrch v osobných súbojoch a v druhom polčase sme si vypracovali viaceré šance na strelenie víťazného gólu."

Tabuľka C-skupiny:



1. Anglicko 2 1 1 0 2:1 4



2. Slovinsko 2 0 2 0 2:2 2



Dánsko 2 0 2 0 2:2 2



4. Srbsko 2 0 1 1 1:2 1



Frankfurt 20. júna (TASR) - Futbalisti Anglicka remizovali vo štvrtkovom druhom vystúpení v C-skupine ME v Nemecku s Dánskom 1:1. V 18. minúte ich vo Frankfurte poslal do vedenia Harry Kane. Severania vyrovnali v 34. minúte po ďalekonosnej strele Mortena Hjulmanda.Angličania sú so ziskom štyroch bodov na čele tabuľky. V utorok o 21.00 h nastúpia v záverečnom dueli v skupine proti Slovinsku. Dáni, ktorí majú na konte dva body, sa v rovnaký deň stretnú so Srbskom. Z každej skupiny postúpia do osemfinále prví dvaja a štyria najlepší v šesťčlennej tabuľke tretích tímov.V úvode zápasu sa dianie odohrávalo medzi šestnástkami, ani jeden z tímov sa nehrnul do útoku. O prvý vzruch sa postaral Foden, ktorý sa šikovne uvoľnil na rohu pokutového územia, jeho "obaľovačke" však chýbala presnosť. V 18. minúte po zaváhaní Christensena sa však už Angličania ujali vedenia. Prihrávka Walkera sa odrazila ku Kaneovi, ktorý presne zakončil ľavačkou k pravej žrdi. Pre kapitána Albiónu to bol už 64. gól v národnom tíme. Dani sa v ďalších minútach snažili nájsť kľúč k otvoreniu anglickej obrany, no tá pracovala pozorne a obetavo sa vrhala do striel. V 34. minúte však po nepresnej prihrávke Kanea takmer z 30 metrov napriahol Hjulmand a zaskočil Pickforda - 1:1. Angličania boli po inkasovanom góle otrasení a do konca polčasu v ofenzíve nič nevymysleli.V úvode druhého dejstva si po nákope Saku nerozumeli Schmeichel s Christensenom, no lopta skončila vedľa dánskej brány. V 56. minúte to skúsil spoza šestnástky Foden a opečiatkoval žrď. Dáni zareagovali na zvýšenú aktivitu anglického tímu dvojitým striedaním a vyrovnali hru. Pickford si poradil s dvoma ďalekonosnými pokusmi a vyboxoval aj strelu aktívneho Höjbjerga. Angličania sa v záverečnej 20-minútovke snažili strhnúť víťazstvo na svoju stranu. Tréner Southgate poslal na ihrisko Bowena, Watkinsa i Ezeho, no Dáni udržali proti finalistovi ME 2020 cennú remízu, ktorá ich udržala v hre o osemfinále. Pred záverečným kolom majú šancu na účasť vo vyraďovačke všetky štyri tímy.