Najdôležitejší zápas pre Calzonu: Chcem, aby sme si to zaslúžili

Frankfurt 25. júna (TASR) - Tréner slovenských futbalistov Francesco Calzona povedal, že nadchádzajúci zápas je preňho zrejme najdôležitejší v pozícii hlavného trénera. Jeho tím nastúpi v stredu na záver E-skupiny proti Rumunsku v kľúčovom stretnutí o postup do osemfinále ME v Nemecku. Na miestenku do ďalšej fázy stačí obom tímom aj remíza a za určitých okolností ide ďalej i zdolaný z tohto zápasu.



Calzona začal kariéru ako hlavný tréner pred necelými dvoma rokmi práve na lavičke slovenskej reprezentácie. Prvý zápas absolvoval proti Azerbajdžanu (1:2) v C-divízii Ligy národov, teraz bojuje tím pod jeho vedením o tretí postup zo skupiny na veľkom turnaji. "Pre mňa ako hlavného trénera to je zrejme najdôležitejší zápas. Som ešte pomerne mladý a pre mňa by to bol dobrý výsledok. Želám si však, aby sme si to zaslúžili. Myslím si, že hráme dobrý futbal, odohrali sme dobrú kvalifikáciu a chlapci by si zaslúžili vyraďovaciu fázu," uviedol 55-ročný tréner na utorkovej tlačovej konferencii. Jeho tím má na konte tri body za senzačné víťazstvo 1:0 nad Belgickom, no v ďalšom stretnutí nestačili "sokoli" na Ukrajinu 1:2. V tabuľke, kde majú všetky tímy po tri body, tak momentálne figurujú vzhľadom na nulové skóre na tretej pozícii. Rumuni tiež vstúpili do ME prekvapivým triumfom nad Ukrajinou (3:0), ale potom nestačili na Belgicko 0:2 . V E-skupine sú na prvej priečke práve pred "červenými diablami" - tímy majú rovnaké skóre, no Balkánci strelili o gól viac.



"Rumunsko je veľmi fyzický tím, ale sú aj takticky vyspelí. Je to náročný zápas, ale máme vlastný štýl hry. Nerád by som veľa menil a preto budeme hrať naším štýlom a snažiť sa nedostať gól," povedal Calzona. Víťazstvo by bolo pre Slovákov prvé nad balkánskym súperom a zároveň by "sokoli" vyhrali premiérovo dva zápasy na veľkom turnaji. Ich postup na ME bol papierové prekvapenie a pred turnajom boli v pozícii štvrtého najslabšieho tímu na podujatí vzhľadom na postavenie v rebríčku UEFA. Zaujali však vysokým pressignom a obetavým výkonom proti favoritom z Belgicka. "Myslím si, že hráme dobrý futbal a hovoria to aj európski odborníci. Zajtra budeme hrať svoju hru a chceme postúpiť do osemfinále," dodal Calzona.



Slováci nastúpia proti Rumunom po jedenástich rokoch. Z prípravného zápasu v Bukurešti (1:1) sú v súčasnom tíme už len dvaja "pamätníci" - obranca Peter Pekarík a stredopoliar Juraj Kucka. "Ten zápas si úplne nepamätám, ani to, ako dopadol. Teraz sa pripravujeme na nadchádzajúci. Tréneri nám dali všetky dostupné informácie a dúfam, že si z toho zoberieme niečo ako hráči. Verím, že po zápase sa budeme tešiť," povedal Kucka. Zo súčasného rumunského tímu má skúsenosti s útočníkmi Dennisom Manom a Valentinom Mihailom, s ktorými pôsobili v talianskej Parme. "Pamätám si ich dobre, teším sa na nich. Vtedy boli ešte mladí chalani, ale ukazovali svoju kvalitu, čo sa im darí aj teraz. Treba si na nich dávať pozor, ale nič im nedarujeme," zhodnotil Kucka.



Slováci bojujú štvrtýkrát o postup do ďalšej fázy veľkého turnaja v záverečnom zápase skupiny. Práve Kucka bol súčasť tímu aj na MS 2010 v Afrike, ME 2016 vo Francúzsku a ME 2020: "Už si ani nepamätám, aké pocity to boli pred 14 rokmi. Teraz mám však dobrý pocit, tím je dobre pripravený aj nastavený. Môj vnútorný pocit je taký, že to musíme a chceme zvládnuť a na ihrisku odovzdáme všetko."