Anglicko a Izrael postúpili z C-skupiny do štvrťfinále, Česi končia

ME hráčov do 21 rokov:



C-skupina



Anglicko - Nemecko 2:0 (2:0)



Góly: 4. Archer, 21. Elliott







Izrael - Česko 1:0 (0:0)



Gól: 82. Gandelman







konečná tabuľka C-skupiny:



1. Anglicko 3 3 0 0 6:0 9*



2. Izrael 3 1 1 1 2:3 4*



3. Česko 3 1 0 2 2:4 3



4. Nemecko 3 0 1 2 2:5 1



* postup do štvrťfinále









Kutaisi 28. júna (TASR) - Futbalisti Anglicka a Izraela postúpili zo základnej A-skupiny do štvrťfinále MS hráčov do 21 rokov. Angličania si v stredajšom zápase poradili s Nemeckom 2:0 a s plným počtom bodov a skóre 6:0 ovládli skupinu. Na druhom mieste sa umiestnili hráči Izraela, ktorí v priamom súboji o postup zdolali Česko 1:0.