Fanúšikovia sokolíkov vytlieskali, Rigo: Je to na nezaplatenie

Bratislava 18. júna (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov nepostúpili na domácom kontinentálnom šampionáte zo základnej A-skupiny, ale fanúšikov potešili výkonmi v každom zápase. V tom záverečnom im po triumfe nad Rumunskom 2:1 tlieskal zaplnený štadión na Tehelnom poli a stredopoliara Tomáša Riga teší, že ovácie sa ušli hráčom aj v predchádzajúcich dvoch dueloch, v ktorých na súperov nestačili.



Už pred utorkovým duelom nemali "Sokolíci" šancu na postup do štvrťfinále, v skupine napokon obsadili konečné tretie miesto. Do turnaja vstúpili prehrou 2:3 so Španielskom, o bod prišli gólom v 90. minúte. Bodovo naprázdno vyšli aj o tri dni neskôr v Trnave proti Talianom (0:1). Konfrontáciu s Rumunmi však zvládli. „Som veľmi hrdý na toto mužstvo. Teší ma, že sme to nevzdali ani v poslednom zápase a nechali sme na ihrisku zase sto percent. Som veľmi rád, že sa nám podarilo zvíťaziť na turnaji aspoň raz, je to určite lepšie ukončiť turnaj víťazstvom. Na druhej strane sa nám bohužiaľ nepodarilo uhrať ani bod proti tým dvom silným súperom, za čo nie sme určite radi. Ale život ide ďalej a určite nám tento turnaj dal veľa skúseností,“ uviedol Rigo.



S Rumunmi boli Slováci lepší, ich súper držal opraty zápasu len v určitých chvíľach, celkovo vyznel tento súboj jasne pre zverencov Jaroslava Kentoša. „My sme si v kabíne povedali, že do zápasu chceme dať všetko, je posledný v sezóne a pre väčšinu z nás aj posledný v tejto mládežníckej kategórii. Chceli sme tam nechať dušu a to sme potvrdili na ihrisku. A som veľmi rád, že sme na ihrisku dominovali máme tri body,“ dodal Rigo.



Celkové vystúpenie slovenských mladíkov zanechalo taktiež výborný dojem, v každom zápase si siahli na maximum. Myslí si to aj Rigo: „Hodnotím to veľmi pozitívne, aj keď máme iba tri body v tabuľke. Ale tie výkony boli veľmi dobré, len sme bohužiaľ nezískali ani bod z tých dvoch zápasov predtým. To nás stálo postup do ďalšej fázy, ale ja som za tento turnaj veľmi vďačný a som rád, že som tu mohol byť a pomôcť. Toto mužstvo ukázalo veľkú kvalitu na ihrisku a vo všetkých troch zápasoch nás fanúšikovia odmenili potleskom, takže toto bol výborný pocit.“



Hráčom po zápase poďakoval aj tréner Kentoš, imaginárne si pred nimi zložil klobúk a poklonil sa im. „Pod trénerom Kentošom sa mi veľmi dobre pracovalo a som veľmi rád, že sme ho mali ako trénera. Veľmi dobre nás pripravil na tento turnaj, určite som smutný, že už pod ním nebudem hrať v mládežníckych kategóriách, no snáď to bude niekedy v budúcnosti napríklad v nejakom tíme, alebo v A-tíme SR. Ja som veľmi rád, že práve on bol náš tréner a som rád, že nás takto pochválil. Ukázali sa na ihrisku a myslím, že nás pochválil právom. Ukázali sme veľmi dobrý presing a kombinačnú hru, mali sme väčšie držanie lopty ako Taliani, na lopte sme boli veľmi kvalitní. Proti Talianom nám chýbala efektivita, lepšie zakončenie a riešenie situácií, ale myslím, že tento tím má nejaký potenciál. Štyria už sme v "áčku", takže ja budem len rád, keď sa k nám pridajú aj ďalší chalani.“



Turnaj bol pre Slovákov aj príležitosť ukázať sa pred skautmi z iných klubov a nie je tajomstvo, že viacerí sa pozerali aj na Riga. Hráč Baníka Ostrava je v hľadáčiku viacerých. „Tento turnaj mi vyšiel nad očakávania, snažil som sa na ihrisku nechať všetko vo všetkých troch zápasoch. Dúfam, že nejakí skauti si zapísali moje meno a uvidíme, čo prinesú najbližšie dni, alebo mesiace. Ale prípravu asi začnem v Baníku.“



Okrem výkonov si hráči z tohto šampionátu odnesú aj zážitky spojené s atmosférou, mnohí z nich hrali pred vypredaným štadiónom po prvý raz. „Atmosféra na všetkých troch zápasoch bola vynikajúca, boli všetky vypredané a fanúšikovia nás po nich vytlieskali aj keď sme dva prehrali. Takýmto gestom nám povedali, že sme tam nechali všetko. A toto je na nezaplatenie,“ uzavrel 22-ročný futbalista.