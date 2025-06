Francúzsko a Portugalsko postúpili do štvrťfinále

hlasy po zápase /zdroj: uefa.com/:



Giorgi Abuašvili, hráč Gruzínska: „Pre nás ťažký zápas, ale dali sme do toho všetko. Mali sme trochu nešťastia v skupine. Chcel by som sa poďakovať všetkým mojim spoluhráčom, realizačnému tímu, trénerom a hlavne fanúšikom, ktorí nás prišli podporiť.“



Paulo Bernado, hráč Portugalska: „Nebol to jednoduchý duel. Gruzínsko tvrdo pracovalo v defenzíve, takže som veľmi šťastný, že sme dokázali dať štyri góly a dosiahli z nášho pohľadu skvelý výsledok. Sme skvelá skupina hráčov, ktorá dokáže v zápasoch robiť rozdiel. Sme sebavedomí, takže jasným cieľom je uspieť vo štvrťfinále.“

hlas po zápase /zdroj: uefa.com/:



Nathan Zeze, hráč Francúzska: „Zápas sme začali dobre, veľmi skoro sa nám podarilo otvoriť streleckú listinu a potom sme dokázali ešte dvojnásobiť vedenie. Druhý polčas sme začali pod tlakom, ale dobre sme zareagovali a opäť sme skórovali. Sme spokojní, že sa nám podarilo postúpiť náš cieľ. Teraz si oddýchneme a pripravíme sa na štvrťfinále.“

C-skupinaTrenčínGóly: 24. Pinheiro, 62. Quenda, 87. Gomes, 90+5. Araujo (z 11 m). Rozhodovali: Masijev - Abdullajev, Talibov (všetci Azerbajdžan). ŽK: Kvernadze, Mamageišvili, Lominadze - R. Fernandes, M. Fernandes, ČK: 5. Odišaria (Gruzínsko)ŽilinaGóly: 18. Zeze, 19. a 29. Cisse, 82. Abline - 61. Mosor. Rozhodovali: Minakovič - Borovič, Božovič (všetci Srbsko). ŽK: Agoume, Lemarechal - Fornalczyk, Kozubal, Kozlowski, Bejger, Legowski, Kowalczyk1. Portugalsko 3 2 1 0 9:0 7 - postup do štvrťfinále2. Francúzsko 3 2 1 0 7:3 7 - postup do štvrťfinále3. Gruzínsko 3 1 0 2 4:8 34. Poľsko 3 0 0 3 2:11 0